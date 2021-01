Segunda remessa da Coronavac vai alcançar mais de 15 mil idosos no AM

Na primeira remessa da Coronavac foram destinadas doses para a vacinação de 29.361 profissionais | Foto: Divulgação

O Governo do Amazonas recebeu, na última segunda-feira (25), do Ministério da Saúde, 44.600 doses da vacina Sinovac/Butantan, a Coronavac. O diferencial dessa remessa é que as vacinas vieram em frascos com dez doses, enquanto na primeira eram doses unitárias.

Segundo a Nota Informativa nº 03, da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), as doses serão entregues para 15.167 idosos com idade entre 70 e 74 anos e 6.013 trabalhadores em saúde, além das reservas técnicas.

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o total de trabalhadores de saúde no Amazonas é de 96.575 pessoas.

As doses serão distribuídas da seguinte maneira: 12.627 (12.026 mais 601 de reserva técnica) para trabalhadores em saúde; 31.851 (39.334 mais a reserva técnica de 1.517) para idosos entre 70 e 74 anos.

No ajuste de doses e frascos, o total a ser enviado aos municípios foi de 44. 490 doses, por necessidade de arredondamento decimal, o que corresponde a 4.449 frascos. Os 11 frascos restantes estão na FVS.

Trabalhadores da saúde

Na primeira remessa da Coronavac foram destinadas doses para a vacinação de 29.361 profissionais. A reserva adicional dessa remessa é destinada a 4.150 profissionais. Na remessa da vacina AstraZeneca, 30.820 devem ser vacinados.

Com os dessa segunda remessa de Coronavac, o total chega a 76.958 profissionais, o equivalente a 79,68% dos trabalhadores em saúde do Amazonas.

*Com informações da assessoria

