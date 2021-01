Guarda Municipal faz escolta das novas doses de vacinas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar, disponibilizou nesta quinta-feira (28), mais de dez guardas municipais para, em ação conjunta com a Polícia Militar e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), fazerem a escolta das novas doses da vacina contra a Covid-19, que foram entregues pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) ao município.

“Nós acompanhamos o translado da vacina vinda da FVS até o centro de distribuição da Semsa. E aqui ficarão cerca de dez guardas municipais, disponibilizados pela Casa Militar, fazendo a vigilância do local para que não haja qualquer eventualidade”, assegurou o chefe da Casa Militar Municipal, tenente William Dias.

A Casa Militar, como órgão de convergência entre as secretarias e suas ações integradas, responsável por fornecer segurança institucional aos prédios da prefeitura, estruturas e bens públicos municipais, tem acompanhado todo o processo de descolamento das vacinas, para que haja total transparência à população.

“É importante salientar que recebemos uma quantidade de doses da vacina destinadas pela FVS para o município e, no centro de distribuição da Semsa, é solicitada uma lista do Estado com os nomes e quantitativo de doses a serem destinadas às unidades hospitalares estaduais. Com essa lista em mãos, a Semsa faz a distribuição das vacinas e a Guarda Municipal, o acompanhamento e proteção até o destino final”, ressaltou o chefe da Casa Militar.

Vacinação

O próximo grupo prioritário a ser vacinado são os idosos. As informações sobre a vacinação podem ser encontradas no site da Semsa, no endereço semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais do Executivo municipal.

*Com informações da assessoria