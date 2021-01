No AM, segunda onda da Covid-19 muda cenário em hospitais infantis

Manaus - Em janeiro, o Amazonas estampou a capa dos principais jornais, brasileiros e internacionais, com a crise de saúde provocada pela segunda onda do novo coronavírus. No entanto, além da falta de oxigênio e superlotação nos hospitais de referência para a doença, unidades de saúde que atendem crianças também registram um cenário preocupante.

Uma profissional que preferiu não se identificar, relata como o dia 7 de janeiro ficará marcado para sempre em sua vida. Ela, que atua no Pronto-Socorro da Criança, unidade Zona Oeste, viu uma criança de oito anos, sem comorbidades, falecer por complicações da Covid-19.

"Naquele dia, essa criança chegou estável na nossa unidade. Em pouco mais de meia hora, o estado dela foi evoluindo com piora. Nós enfermeiros e médicos tentamos de tudo, mas o empenho não foi suficiente. Ela teve uma parada cardíaca com reanimação de pelo menos oito ciclos, mas sem resultado. Ver a mãe gritar desesperada me fez chorar naquele momento lamentável", lembra a enfermeira, que já trabalhava na unidade hospitalar antes do início da pandemia.

A cena tem relação direta com a nova rotina dos profissionais de saúde de unidades que atendem crianças. Durante a segunda onda de Covid-19 no Amazonas, se tornou comum entubar menores de idade que positivam para a doença, e até mesmo os curados, mas com sequelas.



Área interna do HPSC Zona Oeste | Foto: Brayan Riker/Em Tempo

"Ouvimos muito falar sobre os hospitais para adultos que estão lotados, mas a pediatria também tem sofrido com a alta demanda", comenta a enfermeira.

No Pronto-Socorro da Criança Zona Oeste, onde ela trabalha, a nova onda de Covid-19 alterou até mesmo o funcionamento padrão do local. A enfermaria, que antes era onde recém-nascidos com diferentes patologias eram tratados, agora se tornou uma 'ala covid' infantil. Em um caminho parecido, o setor de reanimação se transformou em sala rosa, enquanto a 'observação' virou sala para pacientes de doenças respiratórias, onde se avalia quais são por coronavírus.

"Hoje, em todo plantão recebemos pacientes crianças em estado grave por causa da Covid-19, inclusive com necessidade de ventilação mecânica e internação em UTI. E são de bebês com dois meses a adolescentes de 16 anos", afirma a enfermeira do PS da Criança.

Placa no HPSC Zona Oeste | Foto: Brayan Riker/Em Tempo

Uma técnica em enfermagem da mesma unidade hospitalar, que também preferiu não se identificar, fez um desabafo. "Não vejo divulgarem [na mídia], mas a gente tem casos de criança bem grave aqui. Além disso, os sintomas não são apenas os mesmos da primeira onda, tem muito problema intestinal, o que nos faz confundir até com gripe suína [H1N1]", disse a profissional, ao EM TEMPO.

A mudança de cenário não é exclusiva da capital. Em Ipixuna (1364 km de Manaus), todos os dez pacientes internados por Covid-19 eram crianças, até esta quarta (27), no município. Segundo o site A Crítica, um médico pediatra precisou ser encaminhado para a cidade, pela primeira vez, a fim de atender os pacientes.

Dados confirmam cenário

Além do relato dos profissionais de saúde, a própria Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) registrou alta de hospitalizações em janeiro, assim como recordes de novos casos. Os dados são do Sistema de Monitoramento da Covid-19 em crianças e adolescentes.

Segundo a plataforma, até o dia 27 de janeiro, havia 1.398 crianças e adolescentes internados, com idade entre 0 e 19 anos, no Amazonas. Deste total, mais da metade dos pacientes (742) tinha menos de seis anos.

Além disso, dados mostram que o sistema de saúde do Estado observou um pico de novas hospitalizações pela doença entre 26 de dezembro e 10 de janeiro, período em que se pôde observar as consequências das aglomerações nas festas de fim de ano. A média móvel de internações, que era de 2,0 no primeiro dia que se observou a alta, chegou a alcançar 4,9 no dia 11 de janeiro, ou seja, mais do que dobrou. Os dados são referentes a crianças de 0 a seis anos.

Fachada do HPSC Zona Oeste | Foto: Brayan Riker/Em Tempo

A FVS-AM registrou, entre o final de dezembro e janeiro, tendências de aumento em crianças e adolescentes de sete a 19 anos, mas nada comparado às crianças com menor idade.

Até 27 de janeiro, 78 óbitos haviam sido registrados em crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, no Amazonas. A maior parte das mortes (47) havia sido entre crianças de 0 a seis anos. Em segundo lugar, estavam os adolescentes, com 19 falecimentos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), até 27 de janeiro, não havia fila de espera para leitos pediátricos, segundo o Complexo Regulador do Amazonas, órgão da pasta que atua no acesso à assistência médica.

Comorbidades

Um dos motivos para a alta de internações infantis são as doenças pré-existentes em crianças. A mais registrada pelos médicos é a asma, que atinge 7,69% das crianças entre 6 e 10 anos internadas, em média. Já a imunodepressão, quando o corpo tem pouco poder de combate à doenças, exemplo de pacientes com aids ou câncer, afeta 7,03% das crianças entre 11 e 15 anos. Outras comorbidades registradas são as doenças neurológicas, hematológicas e renais.

HPSC Zona Oeste tem enfrentado alta demanda, segundo profissionais | Foto: Brayan Riker/Em Tempo

A enfermeira Amanda Luz é mãe de uma das crianças que evoluiu para o quadro mais preocupante da Covid-19. A filha de oito anos, por ter asma, necessitou de uma maior atenção, diferente da maioria dos casos em menores de idade.

“Ela iniciou com uma tosse seca, congestão nasal e coriza, em dezembro do ano passado. Resolvi fazer o teste de coronavírus e deu positivo. Como ela é asmática, fiquei com bastante medo. Por causa disso, contactei uma pneumologista, a qual iniciou o tratamento. Totalizamos 14 dias de apreensão, com o oxímetro direto. Graças a Deus, ficou tudo bem”, conta a mãe.

Mudança na rede de saúde

Para dar conta do alto número de internações, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) reorganizou a rede estadual de saúde, incluindo a assistência à criança.

"Em quatro unidades pediátricas (HPSC da Zona Oeste, Zona Sul, Instituto da Criança do Amazonas-Icam e Hospital Dr. Fajardo) foi aberto um total de 70 leitos, entre clínicos e de UTI, exclusivo para atendimento de crianças em tratamento para a Covid-19. Há ainda cinco leitos de UTI na Fundação de Medicina Tropical destinado à crianças em tratamento da doença", informou a pasta, por meio de nota, para esta reportagem.

Das unidades acima, duas delas (Icam e no HPSC Zona Sul) receberam instalações de salas rosas para o atendimento dos pacientes que dão entrada na unidade com sintomas suspeitos da doença.

Caso precise de atendimento médico, a pasta indica buscar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Em casos de sintomas moderados ou graves, devem ser procuradas as unidades de urgência e emergência da rede estadual, incluindo os três prontos-socorros da Criança.

Leia mais:

Governador anuncia auxílio de R$ 600 para 100 mil famílias do Amazonas