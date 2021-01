Prefeitura amplia horário de circulação de alternativos e executivos

A movimentação dos dois modais iniciou às 5h, indo até as 20h. | Foto: Reprodução

Manaus - O horário de circulação dos ônibus alternativos e executivos foi ampliado pela Prefeitura de Manaus, por intermédio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), nesta quinta-feira (28), evitando assim a aglomeração de pessoas nos terminais de ônibus da cidade, e nas estações dos bairros. A movimentação dos dois modais iniciou às 5h, indo até as 20h.

As linhas oferecidas pelos alternativos e executivos são um apoio à operação tradicional de ônibus, que está em circulação, com frota total, até as 19h. Entretanto, como existe uma demanda maior para as zonas Leste e Norte, os modais alternativos e executivos podem cobrir essas áreas da capital, desafogando ainda mais os terminais de integração.

Para o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, a medida reforça as ações adotadas pelo prefeito David Almeida, que não está medindo esforços para conter a propagação da Covid-19 em Manaus.

“Nossa meta é esvaziar o máximo possível os terminais de ônibus e manter a população longe de aglomerações e com um serviço de transporte público eficiente, conforme vem orientando o prefeito David Almeida. Para isso, vamos reforçar a fiscalização e aumentar o atendimento aos usuários, especialmente nos horários de pico”, destacou Paulo Henrique.

*Com informações da assessoria