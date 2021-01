Unip Manaus será um dos pontos de vacinação da Astrazeneca

Para minimizar os efeitos da crise instalada no sistema de saúde de Manaus, em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus, a UNIP Manaus será uma das sedes da aplicação da tão esperada vacina Astrazeneca.

A vacinação acontecerá no estacionamento da universidade, pelo sistema Drive Thru, a partir desta sexta-feira (29.01) até 28 de fevereiro, das 9h às 16h. De 29 de janeiro a 3 de fevereiro, a atividade contemplará idosos acima de 80 anos. Nas semanas seguintes, serão vacinadas as pessoas de 75 a 79 anos, e na terceira semana as de 70 a 74 anos. Todos deverão fazer o agendamento on-line pelo sistema SMV Covid-19.

Para evitar aglomeração, a aplicação será feita de acordo com o mês de nascimento do usuário em um dia específico da semana, por exemplo:

Para idosos acima de 80 anos, amanhã (sexta-feira) serão vacinados os nascidos em janeiro e fevereiro; no sábado, março e abril; no domingo, maio e junho, na segunda-feira, julho e agosto; na terça-feira, setembro e outubro, e na quarta-feira, novembro e dezembro.

Já quando a vacinação (de acordo com a faixa etária) se iniciar em uma segunda-feira, serão imunizados os nascidos em janeiro e fevereiro; março e abril, às terças; maio e junho, às quartas; julho e agosto, às quintas-feiras; setembro e outubro, às sextas e, por fim, nascidos em novembro e dezembro receberão a vacina aos sábados.

A UNIP Manaus, que sempre esteve ao lado da população, orgulha-se em participar de mais esta iniciativa. Para se ter uma ideia, ano-a-ano, é disponibilizada uma ampla gama de atendimentos em suas clinicas da Saúde, em seu Escritório de Assistência Jurídica e em seu Centro de Psicologia Aplicada à toda a comunidade. Os atendimentos são gratuitos e executados pelos alunos sob a orientação de coordenadores e professores.

