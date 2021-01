Idosos lotam postos drive-thru por vacina contra Covid-19 em Manaus

formato drive-thru foi instalado para evitar aglomerações | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O início da vacinação contra a Covid-19 para idosos em Manaus lotou os postos de drive-thru, localizados em cinco pontos fixos na capital, nesta sexta-feira (29). Essa primeira etapa da campanha é voltada às pessoas com mais de 80 anos, que serão imunizadas com as doses da AstraZeneca/Oxford.

O atendimento é realizado por uma equipe médica, após triagem nos próprios pontos fixos da campanha. O formato drive-thru foi instalado para evitar aglomerações, e garantiu a aderência desse público, que ocupou as filas desde as primeiras horas desta sexta.

Em um dos postos drive-thru, no Shopping Philippe Daou, na zona Leste de Manaus, Maria Paiva, de 82 anos, incentivou a imunização e reconheceu a importância de receber a vacina.

"É uma alegria imensa. Graças a Deus estou passando por essa, e estou me cuidando demais com tudo isso, nada de visita", compartilhou Maria Paiva no ato, demonstrando gratidão pela imunização.

Durante as vacinações, tantos os idosos quantos os familiares se mostraram emocionados por garantir essa imunização contra a Covid-19, que já levou mais de 7 mil vidas no estado.

Para a campanha, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) destinou um total de 50.398 doses da vacina AstraZeneca/Oxford, que será aplicada em duas doses, com intervalo entre 8 e 12 semanas.

O número é suficiente para cobrir 100% dos idosos com 80 anos e mais, 100% dos idosos com idade entre 75 e 79 anos, e 37% dos idosos entre 70 e 74 anos de idade, no município.

Calendário

O cronograma utilizado para a oferta das doses é baseado na idade e no mês de nascimento dos idosos. A primeira semana de vacinação, entre os dias 29/1 e 3/2, é voltada para a população com 80 anos e mais. Na segunda semana, entre 4/2 e 9/2, serão contemplados os idosos entre 75 e 79 anos de idade. Na terceira semana (de 10/2 a 15/2), será a vez do público entre 70 e 74 anos.

Postos fixos

A vacinação acontecerá no horário de 9h às 16h, em cinco locais espalhados pelas diferentes zonas da cidade.

Esses locais foram estruturados para funcionar tanto como drive-thru, para as pessoas que podem se locomover usando transporte próprio, quanto como postos fixos, para quem se desloca a pé ou utiliza o transporte coletivo: Complexo de Exames do Detran (zona Norte), estacionamento da Universidade Paulista – Unip (zona Sul), balneário do Sesc (zona Oeste), Clube do Trabalhador do Sesi (Zona Leste) e shopping Phelippe Daou (zonas Norte e Leste).

