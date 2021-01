Emoção: mais 23 pacientes recuperados da Covid-19 retornam para Manaus

Desembarque aconteceu no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes | Foto: Divulgação

Manaus - Mais 23 pacientes recuperados da Covid-19, que passaram por tratamento em outros Estados, retornaram a Manaus, na noite desta quinta-feira (28) e madrugada de sexta-feira (29). Eles estavam nas cidades de Belém (PA), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Uberaba (MG), Natal (RN) e Goiânia (GO).

Assim que desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, foram recebidos pela equipe do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que realizou o transporte de cada paciente para o seu respectivo domicílio.

Logo no primeiro voo, que trouxe oito pacientes de Belém, uma recepção calorosa com balões e gritos de gratidão a Deus, recepcionou Gilmar Fabrício, 43, que venceu o vírus. "Eu, infelizmente, peguei essa doença e tive muita sorte de ser transferido às pressas. Recebi um atendimento de excelência e me deram todo o suporte que eu precisei, oxigênio, medicamentos, tudo com muito carinho e respeito. Eu só tenho gratidão a todos de Belém, pois cuidaram de mim e me trouxeram de volta para a minha família", falou.

A esposa de Gilmar não escondeu a emoção de recebê-lo novamente e disse que esse foi um momento único. "Esse é um momento de gratidão ao meu Deus, pois ele tem sido fiel e as coisas não estavam fáceis. Era o meu esposo e a minha mãe, e hoje ele voltou curado e creio que minha mãe também será curada. Eu creio que Deus está ouvindo nosso clamor e está no controle de tudo e não podemos perder a nossa fé, pois seremos vencedores diante deste vírus e meu marido é um vencedor", declarou Daniele da Silva Pinto.

Carlos Barros, 33, também venceu a luta contra a Covid-19 e contou como foi o tratamento que recebeu em Uberaba. "Nós ficamos num hospital muito bom e tivemos um excelente tratamento. Fomos atendidos por uma equipe atenciosa, e o meu sentimento é de gratidão. Agradeço a todos pela oportunidade e só tenho motivos para agradecer".

Além dos oito vindos de Belém, chegaram ainda pacientes recuperados de Maceió (3), João Pessoa (1), Uberaba (6), Natal (3) e Goiânia (2). Eles foram transferidos para tratamento em outros Estados a partir de uma força-tarefa entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal, com o objetivo de melhorar o atendimento na rede estadual de saúde.

O Governo do Estado, além dessa ação de transferência, tem realizado, por meio do FPS, apoio psicossocial para os pacientes e as famílias, atuando com 12 técnicos nos Estados onde há pacientes do Amazonas, e presta o auxílio necessário a todos.

“Nossos técnicos estão dentro dessas unidades de referência nessas capitais. O nosso objetivo é amparar os nossos pacientes, então, desde a unidade que eles estão se tratando, até a chegada deles aqui, nós estamos acompanhando e os levando em casa. Essa ação é muito importante porque o paciente se torna mais acolhido, seguro e isso contribui com a sua recuperação”, explicou a secretária executiva do FPS, Kathlen Santos.

