Mais 16 pacientes em tratamento da Covid-19 no AM são transferidos

Manaus - O Governo do Amazonas transferiu, na noite desta quinta-feira (28), mais 16 pacientes que estão em tratamento da Covid-19 para Goiânia (GO), onde vão continuar recebendo atendimento até a plena recuperação.

A medida faz parte do pacote de ações de enfrentamento à pandemia, que também possibilita a melhoria do fluxo de atendimento na rede pública. Até o momento, 335 pacientes já foram transferidos para unidades de saúde de outros estados.

O embarque ocorreu por volta das 20h, na base da Força Aérea Brasileira (FAB), no Aeroporto Ponta Pelada, bairro Crespo, zona sul de Manaus. Os pacientes, com idades entre 18 e 60 anos, foram transferidos dos hospitais e prontos-socorros 28 de Agosto e Platão Araújo; e dos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) Zona Sul, José Lins e Joventina Dias.

“A gente estava querendo essa remoção. Ele apresentou um quadro muito delicado, então, ontem ele chegou no Platão e hoje, com a benção de Deus, ele conseguiu essa remoção para Goiânia. Estamos pensando muito positivo. Para nós é uma felicidade, uma esperança da cura do nosso primo”, ressaltou Ronaldo Machado, primo de um dos pacientes transferidos do HPS Platão Araújo para Goiânia.

O transporte aéreo tem sido realizado em aeronaves da FAB, adaptadas com equipamentos que garantem a estabilidade e segurança dos pacientes. Para viajar, todos os pacientes precisam apresentar quadro clínico favorável para suportar a viagem, até que sejam internados na unidade de saúde onde darão prosseguimento ao tratamento.

