Novo decreto altera horários das feiras e feriado de carnaval no AM

Alguns setores da economia serão liberados para voltar às atividades | Foto: Divulgação

Manaus - O governador Wilson Lima anunciou, na tarde desta sexta-feira (29), a prorrogação do decreto que restringe a circulação de pessoas nas ruas de todo o Amazonas, durante 24 horas. No entanto, alguns setores da economia serão liberados para voltar às atividades e outros terão o horário de funcionamento modificado a partir da próxima segunda-feira (1º/2).

Feiras

Wilson Lima afirmou que as feiras terão o horário de funcionamento ampliado, e poderão ficar em abertas das 4h às 15h. Além disso, as fábricas de itens para a embalagem de alimentos, bebidas, limpeza, higiene pessoal e remédios, poderão voltar à atividade.

Serviços

O delivery de materiais elétricos, hidráulicos e pneumáticos, e de peças de veículos pesados, como ônibus, caminhão e ambulância, também estarão liberados.

Ponto facultativo do carnaval

Lima afirmou, ainda, que suspendeu o ponto facultativo da segunda-feira gorda de carnaval, que será comemorado no próximo dia 15 de fevereiro. A medida busca evitar viagens e reuniões familiares com potencial para espalhar o coronavírus.

Aulas

O governador também anunciou que as medias serão revisadas e as próximas decisão serão anunciadas de acordo com a situação da pandemia no Estado. Lima declarou, ainda, que autorizou o início das aulas, entretanto, somente no formato à distância, por meio dos canais de televisão da Tv Encontro das Águas.

"Eu não estou prorrogando esse decreto porque eu quero, mas porque é necessário. Ainda estamos com longas filas de pacientes esperando de leitos clínicos e leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI). O Amazonas está enfrentando uma variante do coronavírus mais letal e que se transmite mais rapidamente, e espero que essa situação não ocorra em outras regiões do país", disse Wilson Lima.

Leia mais

Idosos lotam postos drive-thru por vacina contra Covid-19 em Manaus

Mais 16 pacientes em tratamento da Covid-19 no AM são transferidos

Emoção: mais 23 pacientes recuperados da Covid-19 retornam para Manaus