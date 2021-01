Mais 26 mil cartões do “Nossa Merenda” serão distribuídos em Manaus

Os pais que ainda não receberam o benefício podem atualizar as informações em um link disponibilizado no site da Semed | Foto: Eliton Santos/Semed

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), reiniciou a entrega dos cartões “Nossa Merenda”, na manhã desta sexta-feira (29/01). A expectativa é de que sejam liberados nessa remessa 26 mil cartões para os alunos da rede municipal de ensino que ainda não receberam o benefício de R$150. No total, serão mais de R$17 milhões em créditos que serão repassados aos estudantes.

Segundo o diretor das Divisões Distritais Zonais (DDZs), professor Júnior Mar, a distribuição do cartão é agendada para evitar aglomerações nas escolas, de forma segura, respeitando as recomendações dos órgãos de saúde.

“Retomamos a entrega do cartão Nossa Merenda por determinação do prefeito David Almeida. Acreditamos que essa ação é muito importante para amenizar as dores na pandemia de famílias que precisam se alimentar”, disse, acrescentando que, até o final de fevereiro, mais 66.381 cartões serão disponibilizados para as famílias.

Os responsáveis pelos alunos comemoraram a entrega dos cartões. Celso Barbosa da Silva, por exemplo, conta que está desempregado e o valor de R$150 por aluno vai ajudar a colocar comida na mesa. Como ele tem dois filhos que estudaram na escola municipal Leonor Uchoa de Amorim, na zona Leste, em 2020, a quantia será de R$300. “É uma força, pois estou desempregado e vou poder alimentar meus filhos e abastecer a geladeira lá de casa”, comemorou.

Após receber o cartão, Raimara Guerreiro Santos, afirmou que o benefício foi entregue em um bom momento e vai diminuir a dificuldade financeira de várias famílias. “Vai ajudar muitos pais e mães que estão precisando nesse momento difícil para todos. Para mim, vai ajudar bastante na alimentação dos meus filhos, principalmente na compra de frutas”, afirmou.

Atualização

Os pais que ainda não receberam o benefício podem atualizar as informações em um link disponibilizado no site da Semed. Após o preenchimento do cadastro, uma equipe da secretaria entrará em contato com o responsável.

