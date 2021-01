União e fé: profissionais cantam louvor no Hospital 28 de Agosto; veja

Médicos reuniram em um corredor da unidade de saúde para cantar louvores | Foto: Divulgação

Manaus - Testemunhas íntimas de uma pandemia que devasta milhares de famílias amazonenses, os funcionários do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul de Manaus, se reuniram em um corredor da unidade de saúde para cantar louvores na tarde da última quinta-feira (29).

Desde que a pandemia abalou o sistema de saúde do Estado, não faltaram dilemas dramáticos pelos quais médicos e enfermeiros do HPS 28 de Agosto foram colocados à prova. E é por meio da fé que muitos deles decidiram restabelecer suas energias e alimentar as suas esperanças.

Era por volta das 17h, quando os funcionários do hospital reservaram um curto tempo para se reunirem em um corredor do 4º andar da unidade saúde, onde fizeram orações pelos seus pacientes e cantaram, entre lágrimas e vozes embargadas, a música "Noites Traiçoeiras", do Padre Marcelo Rossi.

"Todos os dias aplaudimos muito todas altas de pessoas que conseguem ser curadas da doença. Então, eu resolvi convidar todos os colegas para esse momento de fé e de unidade entre todos nós", disse a médica Cristiani Fachinello

A profissional explicou, ainda, que a iniciativa foi aprovada pela diretoria do HPS 28 de Agosto, e aderida por familiares e vários funcionários da unidade.

Vítimas de Covid no Amazonas

Até esta quinta-feira (28), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) já havia registrado 7.673 vidas perdidas para a Covid-19, e 259.458 casos de doença em todo o estado.

O ato também foi aderido por familiares e vários funcionários da unidade | Autor: Divulgação

