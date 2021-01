Miniusinas são instaladas em Tabatinga para abastecimento de oxigênio

A produção própria do oxigênio é importante para que a unidade seja independente no abastecimento do insumo | Foto: Divulgação

Tabatinga (AM) - O Governo do Estado iniciou a instalação de uma miniusina no município de Tabatinga, distante 1.108 quilômetros de Manaus. O equipamento, doado pelo Hospital Sírio-Libanês, vai reforçar o abastecimento de oxigênio para atendimento dos pacientes diagnosticados com Covid-19 e atenderá 100% da demanda das unidades de saúde.

Após a instalação, a unidade terá capacidade para atender 53 leitos, que correspondem à capacidade instalada no hospital e na maternidade Celina Villacrez Ruiz, que funciona no mesmo local.

Hoje, a necessidade do hospital e maternidade é de 16 metros cúbicos por hora. A miniusina tem capacidade para produzir 26 m³/hora, ou seja, 10 m³/hora mais que o necessário. Em 24 horas, a produção será de 624 m3.

As obras para instalação da miniusina foram realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

De acordo com o secretário executivo de Assistência do Interior (Seai) da SES-AM, Cássio Espírito Santo, o equipamento é importante para diminuir o trabalho logístico devido à escassez de oxigênio que o Amazonas enfrenta. “Temos tido muita dificuldade para abastecer todas as unidades devido à alta demanda para consumo. E a instalação de usinas tem sido nossa principal estratégia”, afirmou.

Segurança

O diretor do Hospital Regional de Tabatinga, Douglas Moura, diz que a produção própria do oxigênio é importante para que a unidade seja independente no abastecimento do insumo.

“Isso nos dará mais segurança, porque o oxigênio que recebemos hoje vem de Manaus e também o fornecido pelo Hospital de Guarnição de Tabatinga, mas, com o aumento de atendimento do Hospital de Guarnição, a oferta para nossa unidade acaba diminuindo e isso poderia comprometer nosso atendimento. Essa produção aqui vai nos ajudar muito”, afirma.

*Com informações da assessoria

