Vídeo: Erosão compromete estrutura de residência no Riacho Doce

Manaus - Uma erosão em um terreno localizado ao lado de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na rua Carlos Gomes, no bairro Riacho Doce, na Zona Norte de Manaus, comprometeu a estrutura de uma casa. A Defesa Civil atendeu a ocorrência na tarde desta sexta-feira (29).

Conforme o secretário-chefe da Casa Militar, tenente William Dias, o acionamento aconteceu por meio do 199 e no local foi verificado que uma tubulação de esgoto rompeu durante a chuva. A equipe técnica do órgão realizou uma avaliação e está produzindo um laudo técnico.

"Após a finalização desse relatório é que será verificado se os moradores deverão ser retirados do local. Caso seja necessário, os órgãos de assistência social serão acionados e essas famílias serão apoiadas pelo aluguel social", explicou.

Dias também destacou que é uma preocupação do Prefeito de Manaus proteger a vida dessas pessoas atingidas pelos períodos de chuva.

"As equipes da Infraestrutura estão sendo colocadas à disposição para solucionar os problemas que estão acontecendo", frisou.

Veja a reportagem no local do incidente: