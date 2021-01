Seas amplia doação de lanches para cinco SPA’s durante a pandemia

Essas cinco unidades recebem 200 lanches por dia, sendo 100 no turno da manhã e 100 à tarde | Foto: Divulgação





As equipes técnicas da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) iniciaram, esta semana, a doação de lanches para acompanhantes de pacientes atendidos em cinco Serviços de Pronto Atendimento (SPA’s) em Manaus. Trata-se da ampliação de um serviço emergencial, ofertado pelo Governo do Amazonas, por ocasião do aumento de casos da Covid-19 na capital.

A doação dos lanches pela Seas começou na última quinta-feira (28), nos SPA’s dos bairros Alvorada, Compensa, São Raimundo, Coroado e Colônia Antônio Aleixo. Essas cinco unidades recebem 200 lanches por dia, sendo 100 no turno da manhã e 100 à tarde. Isso significa a entrega de 1.000 lanches no período de uma semana. A coordenação dessa iniciativa está a cargo da secretária executiva Michelle Bessa

“A Seas, em parceria com o Fundo de Promoção Social, já estava realizando esse serviço no Hospital 28 de Agosto (tenda na Fundação Allan Kardec). Agora, por determinação do governador Wilson Lima, também estamos atendendo nesses cinco SPA’s”, enfatizou a titular da Seas, Maricília Costa.

Linha de frente

De acordo com a gestora, a assistência social é um serviço essencial e, por isso, a Seas integra a força-tarefa do Governo do Estado nas ações de combate à pandemia. Os servidores da secretaria, que não são do grupo de risco, atuam na linha de frente do enfrentamento ao novo coronavírus, dando apoio nas áreas de assistência social e psicologia à população

“Além desse trabalho de distribuição de lanches, nossas assistentes sociais e psicólogas estão, diariamente, prestando atendimento psicossocial nos hospitais 28 de Agosto e João Lúcio, orientando os familiares e acompanhantes de pacientes internados nessas unidades”, concluiu a secretária da Seas.

*Com informações da assessoria