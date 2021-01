Estudos apontam que cepa da Covid-19 de Manaus pode dominar o Brasil

Manaus (AM) - A nova variante do coronavírus originada em Manaus foi responsável pelo colapso registrado em todo Amazonas em janeiro e deve se espalhar por todo o Brasil em um mês, conforme pesquisadores que estudam a pandemia no país.

O infectologista Marcus Lacerda, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Amazonas, afirmou que a nova cepa já está em outras regiões do país e deve se tornar dominante. "Em cerca de um mês já deve prevalecer sobre outras no monitoramento", disse ao Globo.

A variante conhecida como P.1 foi identificada primeiramente no Japão, após quatro passageiros de Manaus que desembarcaram em Tóquio terem sido diagnosticados com Covid-19. O sequenciamento do vírus feito no Japão foi comparado com os sequenciamentos de amostras do Amazonas colhidas entre abril e novembro e foram constatadas semelhanças.



Um artigo de um grupo de estudos internacionais composto pela Universidade de Oxford, King's College, Universidade Harvard e USP, publicado nesta quarta-feira (27), indica que a variante é responsável pela segunda onda em Manaus.

O estado do Amazonas sofre com um forte aumento de casos da Covid-19 e sobrecarga no sistema de saúde público, com falta de oxigênio em hospitais e transferência de pacientes. E nesta sexta-feira (29) o governador do Amazonas Wilson Lima prorrogou o decreto e suspendeu o feriado do Carnaval.

Maior poder de transmissão

A nova variante da Covid-19 de Manaus já predomina no Amazonas, conforme estudo do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Conforme estudos da Fiocruz, a variante da capital amazonense evoluiu regionalmente a partir dessa linhagem e agora carrega o nome de P.1. e virou uma linhagem própria, a B.1.1.28.1. De diferente ela possui dez mutações no gene que codifica a proteína S (de “spike” ou espícula, o gancho molecular usado pelo coronavírus para se conectar às células humanas), três delas na chamada região de ligação com receptor —algo preocupante porque ela está diretamente associada à entrada do vírus nas células.

“Essa variante no Japão chama muita atenção como a variante inglesa e a africana, porque elas acumularam muitas mutações em pouco tempo, acima do que estávamos vendo até o momento”, explica o Dr Felipe Naveca, virologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, ao EM TEMPO.

O Ministério da Saúde confirmou um caso de reinfecção pela nova variante no Amazonas. Uma paciente foi diagnosticada com a infecção pela primeira vez em 24 de março, e no dia 30 de dezembro, nove meses depois, obteve o segundo diagnóstico positivo da Covid-19 pelo exame RT-PCR.

São Paulo já confirmou três casos da P.1 e destinou um hospital para o tratamento de pacientes infectados com a cepa.

As viagens interestaduais e o fraco isolamento social por parte da população em todo o país são responsáveis pelo espalhamento da variante em todo o território brasileiro, explica o pesquisador Marcus Lacerda.

O Reino Unido e outros países suspenderam a entrada de voos chegados do Brasil devido à nova variante.

