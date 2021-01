Covid-19: 14 pacientes do Amazonas são transferidos para Natal

Pacientes embarcaram na tarde deste sábado (30), rumo a Natal | Foto: Divulgação

Manaus - Mais 14 pacientes infectados pelo coronavírus, que estavam internados em seis unidades de saúde de Manaus, foram transferidos para o Hospital Universitário de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, onde receberão assistência para o tratamento da Covid-19, na tarde deste sábado (30).

O avião com os pacientes decolou da base da Força Aérea Brasileira (FAB), no aeroporto Ponta Pelada, bairro Crespo, zona Sul de Manaus, por volta das 14h. Dos 14 transferidos, 7 são do sexo masculino e 7 do sexo feminino.

Acompanhados por uma equipe formada por profissionais de saúde, os pacientes foram transferidos dos hospitais 28 de Agosto, SPA São Raimundo, SPA Joventina Dias, SPA São Raimundo, SPA Danilo Corrêa e UPA Campos Sales para 14 leitos disponibilizados na capital potiguar.

O transporte aéreo tem sido realizado em aeronaves da FAB, adaptadas com equipamentos que garantem a estabilidade e segurança dos pacientes. Para viajar, todos os pacientes precisam apresentar quadro clínico favorável para suportar a viagem, até que sejam internados na unidade de saúde onde darão prosseguimento ao tratamento.

A ação de transferência ocorre mediante o convênio que o Governo do Estado possui com os hospitais universitários de outros estados e com o apoio do Ministério da Saúde e da Força Aérea Brasileira (FAB).

Até o momento, um total de 333 pacientes já foram transferidos para os estados do Piauí (23), Maranhão (39), Brasília (15), Paraíba (15), Rio Grande do Norte (55), Goiânia (32), Alagoas (30), Espírito Santo (36), Pará (23), Acre (3), Pernambuco (27), Minas Gerais (18) e Paraná (17).

Transferências de pacientes da capital para outros estados: 311

Destinos:

Teresina (PI): 23 (Viagens 15 e 24/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 15 (Viagem 17/01)

Natal (RN): 55 (Viagens 17, 20 e 30/01)

Goiânia (GO): 32 (Viagens 18/01 - tarde e noite)

Belém (PA): 17 (Viagem 22/01)

Maceió (AL): 30 (Viagens 20 e 26/01)

Vitória (ES): 36 (Viagens 21/01 - tarde e noite)

Recife (PE): 27 (Viagens 23 e 25/01)

Uberaba (MG): 18 (Viagem 24/01)

Curitiba (PR): 17 (Viagem 28/01)

Transferências de pacientes do interior para outros estados: 22

Origem – Destino:

Tabatinga - Acre: 3 (viagem 15/01)

Parintins - Pará: 6 (viagens 18 e 19/01)

Parintins - Natal: 13 (viagem 25/01)

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Recuperados da Covid-19, mais 15 pacientes retornam a Manaus

Manaus disponibiliza transporte para idosos após vacinação