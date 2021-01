Defesa Civil faz reposição de oxigênio nas casas de pacientes no AM

Neste sábado a equipe atendeu, com um cilindro de 10m³ de oxigênio, uma idosa de 88 anos que adquiriu enfisema pulmonar e depende 100% do suporte respiratório | Foto: Divulgação

Manaus - Mais um paciente foi atendido com reposição de cilindro de oxigênio em casa, neste sábado (30). O serviço atende pacientes que realizam tratamento domiciliar de diversas doenças relacionadas a problemas respiratórios. A entrega é feita por agentes da Defesa Civil do Amazonas.

"A família entra em contato conosco fazendo o acionamento para que a gente tente atender essa demanda. Quando nós não temos o retorno da empresa (que fornece oxigênio), a Defesa Civil, através do Comitê de Gestão de Crise, pega o cilindro reserva que nós temos aqui, exatamente para atender essa demanda emergencial, e leva até as famílias", detalhou o tenente Robson Almeida, da Defesa Civil.

Ele explica, ainda, que a reserva atende casos emergenciais em domicílio e nas unidades de saúde, mediante permuta pelo cilindro vazio.

"Muitas vezes, na madrugada, nossas unidades também precisam dessa demanda emergencial. A gente tem essa reserva técnica e faz esse atendimento tanto na demanda das residências quanto nas unidades de saúde. Após o uso, pegamos o cilindro vazio e fazemos a recarga", concluiu o tenente.

Atendimento

Neste sábado a equipe atendeu, com um cilindro de 10m³ de oxigênio, uma idosa de 88 anos que adquiriu enfisema pulmonar e depende 100% do suporte respiratório. A ação contou com o apoio do Grupo Suçuarana de Operações Socioambientais, voluntários em ações emergenciais do Governo do Amazonas.

"Quero agradecer a todos da Defesa Civil, do Grupo Suçuarana. Vamos dar mais valor à vida, porque hoje em dia está essa crise de cilindro de oxigênio. Ela tem câncer na mama, enfisema pulmonar e coração grande, e necessita de um amparo de oxigênio. Não é só Covid, tem outros tipos de doença que precisam de oxigênio", alertou Paulo dos Santos, genro da idosa.

*Com informações da assessoria

