Técnico eletricista morre após cair do 3º andar de casa no Parque Dez

Caso deverá ser registrado em uma delegacia da Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - O técnico eletricista Junho Cavalcanti de Oliveira, de 55 anos, morreu na manhã deste domingo (31), após cair do terceiro andar de uma residência na rua 24, bairro Parque Dez de Novembro, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a equipe da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava realizando a manutenção de um ar-condicionado, quando acabou se desequilibrando e caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros.

Segundo as autoridades, ele não resistiu à queda e morreu na hora. O corpo do eletricista foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia.

O caso deverá ser registrado em uma delegacia da Polícia Civil.

Outro caso

No mês passado, a pequena Melissa Maria, de apenas seis anos, morreu após cair do quarto andar de um prédio no condomínio Felicidade , na avenida Comendador José Cruz, bairro Lago Azul, zona Norte da capital.

Leia mais

Passageira de app fica ferida após colisão entre carros em Manaus



Após perseguição, assaltantes causam acidente e são detidos em Manaus