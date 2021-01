Terremoto na Guiana é sentido em Manaus e assusta moradores de prédios

Assustados, moradores do condomínio Reserva Morada desceram do prédio de 18 andares e esperaram no outro lado da rua | Foto: Divulgação/Wagner Moreira

Manaus - Um tremor foi sentido por volta das 15h10, principalmente, por moradores de prédios em Manaus neste domingo (31). O abalo, consequência do terremoto na Guiana, de magnitude 5,7, também foi percebido em Roraima, na capital em Boa Vista, em cidades em volta, além alguns municípios do Amazonas.



Na capital amazonense, o cantor Júlio Pereira estava na casa da sogra - em um condomínio residencial de 12 andares, na avenida Paraíba, Zona Centro-Sul - quando percebeu insistentemente o abalo. "Eu estava deitado no sofá quando me senti tremer, olhei para o lustre e estava balançando. Em seguida, levantei e percebi que a cristaleira e algumas bebidas em cima também estavam tremendo", contou o manauara.

Ele ainda explicou que alguns vizinhos desceram do prédio e outros foram para a sacada, sem entender o que estava acontecendo.

Registro feito em Manaus. O epicentro do terremoto, de magnitude 5,7, aconteceu no sul da Guiana. | Autor: Divulgação

A recepcionista Verônica Melo também percebeu os tremores. Moradora do 8º andar de um condomínio no bairro Flores, Zona Centro-Sul, ela diz que o abalo durou, mais ou menos, um minuto, mas que o prédio não chegou a ser evacuado.

"Como estou sentindo tontura por conta da gravidez, achei que não estava bem. Meu esposo já veio correndo dizendo que o prédio estava balançando. Vários outros vizinhos sentiram, inclusive, uma amiga disse que o sofá dela tremeu todo", detalha Verônica.

Já no condomínio Reserva Morada, no Aleixo, o prédio foi evacuado. Assustados, moradores desceram do prédio, que possui 18 andares, e esperaram do outro lado da rua. "Eu estava assistindo TV quando os lustres e as lâmpadas balançaram bastante", descreve o morador do edifício, o pesquisador Wagner Moreira.

Evacuação feita no condomínio Reserva Morada | Autor: Divulgação

O terremoto

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do terremoto, de magnitude 5,7, aconteceu no sul da Guiana, a 40 quilômetros da fronteira com Roraima. Ainda não há informações sobre as causas e nem os danos ou vítimas.

Segundo o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), houve ligação para o 193 dos seguintes locais: Dom Pedro Living Confort, Smille Cidade Nova, Topázio Parque Dez, Dom Pedro Tiago de Melo, Ponta Negra Smille, Parque Dez Edifício Napole e Adrianópolis Prédio Tereza.

A equipe do Auto Bomba Tanque (ABT-29) foi deslocado para vistoria e não houve chamado de vítimas nem danos materiais.

