Bombeiros Militares fazem vistorias em prédios após tremor em Manaus

Manaus - Após registro de tremores em toda a capital amazonense , na tarde deste domingo (31), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou vistorias e orientou os moradores de edifícios na cidade.

Conforme o CBMAM, o primeiro chamado de tremor em Manaus às 15h30, por meio de seu disque-emergência 193.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), houve chamados para os seguintes locais da capital amazonense: Dom Pedro Living Confort (zona centro-oeste); Smille Cidade Nova (zona norte); Topázio Parque Dez (zona centro-sul); Dom Pedro Tiago de Melo (zona centro-oeste); Ponta Negra Smille (zona-oeste); Parque Dez Edifício Napole (zona centro-sul) e Adrianópolis Prédio Tereza (zona centro-sul).

A equipe do Auto Bomba Tanque (ABT-29) foi destacada para realizar as vistorias. Ainda de acordo com o Cobom, não houve registro de vítimas feridas, nem danos materiais.

A assessoria de comunicação do CBMAM ressaltou que a corporação não atua na parte de geologia e que não tem com confirmar se haverá novos abalos sísmicos na capital. "Mas, mesmo diante dessa situação, a orientação é manter a calma e evacuar o prédio pelas escadas de emergências ao sinal de qualquer ruído e o evitar o uso dos elevadores", explanou.

O abalo

Um tremor foi sentido, principalmente, por moradores de prédios em Manaus, é consequência do terremoto na Guiana, de magnitude 5,7, também foi percebido em Roraima, na capital em Boa Vista, em cidades em volta, além alguns municípios do Amazonas.

