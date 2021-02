Idosos da Zona Sul são vacinados contra Covid-19 na Bola da Suframa

Conforme o prefeito, há vacinas para imunizar 40% da população de 70 a 74 anos | Foto: Suyanne Lima

Manaus - A imunização de idosos no novo posto instalado na Bola da Suframa, na Zona Sul de Manaus , iniciou, na manhã desta segunda-feira (1°), com intensa fila de veículos e idosos animados em receber a primeira dose da vacina. O prefeito de Manaus David Almeida acompanhou a atuação dos vacinadores e cumprimentou as pessoas no local.

Com a ampliação, a capital amazonense passa a contar com seis pontos fixos de imunização contra Covid-19 para a terceira idade.

"Esse novo posto é mais uma opção para população com um deslocamento mais rápido para quem mora na Zona Sul. Nós temos capacidade para vacinar em torno de 10 mil pessoas por dia, mas estávamos vacinando até sábado em torno de 3 mil. Ontem (domingo) quase dobramos e chegamos a 5.800 e eu acredito que com a ampliação de mais um posto e diminuindo a idade dos vacinados, vamos imunizar o maior número de pessoas", explicou o prefeito.

Almeida destacou que atualmente há vacinas para imunizar 40% da população de 70 a 74 anos, mas ainda essa semana chegarão mais vacinas conforme repasso pelo Ministério da Saúde à Prefeitura.

"Certamente teremos vacinados todos os profissionais de saúde em breve. Queremos fazer que Manaus seja referência no Brasil pelo número de pessoas vacinadas", declarou.

Alegria, foi o sentimento que definiu o momento da vacinação para a idosa Maria da Conceição Araújo Melo, de 76 anos. Ela foi a primeira a ser vacina no novo posto de vacinação.

"Se existe uma oportunidade para nós lutarmos contra o Coronavírus temos que aproveitar. Fazemos nossa parte e Deus completa o restante. Cheguei cedo e estou feliz por ser imunizada", declarou a idosa.

Os idosos também lotaram a fila do posto para quem não possui carro particular. Cadeiras foram posicionadas para que os idosos pudessem aguardar até a triagem e vacinação.



"Esperei muito por esse momento. Estava me cuidando em casa e graças a Deus estou aqui. Vim cedo, está demorando um pouco mas irei ficar até ser vacinada", declarou a aposentada Maria Fernandes dos Santos, de 79 anos.

Os locais de vacinação, com a modalidade drive-thru e ponto fixo, são o Complexo de Exames do Detran (zona Norte), estacionamento da Universidade Paulista (Unip) (zona Sul), balneário do Sesc (zona Oeste), Clube do Trabalhador do Sesi (Zona Leste) e Shopping Phelippe Daou (zonas Norte e Leste).

O cronograma baseado nos meses de nascimento permanece válido. Neste domingo, que será o dia 1 da vacinação dos idosos de 75 a 79 anos, devem ser atendidos os nascidos em janeiro e fevereiro. Para o grupo dos que têm a partir de 80 anos, cuja vacinação começou na última sexta-feira, o atendimento prossegue com os que nasceram em maio e junho.

