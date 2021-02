Dezessete pacientes de Covid-19 são transferidos de Manaus para Palmas

Pacientes já estavam em tratamento em diversas unidades de saúde da capital | Foto: Divulgação

Manaus - Dezessete pacientes em tratamento contra a Covid-19 foram transferidos na noite deste domingo (31) de Manaus para a cidade de Palmas (TO). Todos embarcaram rumo à capital tocantinense às 20h05, numa aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) no Aeroporto Ponta Pelada, bairro Crespo, zona sul. Agora, são 389 pacientes de Covid-19 já transferidos do Amazonas para hospitais em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Os 17 pacientes já estavam em tratamento em diversas unidades de saúde da capital: Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto (2 transferidos), HPS João Lúcio (2), Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo (1), SPA Alvorada (1), SPA Coroado (1).

SPA Danilo Corrêa/Cidade Nova (3), SPA Joventina Dias/Compensa (3), SPA José Lins/Redenção (3) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales/Tarumã (1).

Um desses transferidos é Altair Lobato de Azevedo, de 47 anos, paciente com comorbidade que estava internado desde a última terça-feira (26) no HPS 28 de Agosto. A própria família solicitou da direção do hospital a transferência dele para outra unidade da Federação.

“A gente achou melhor que ele fosse para outro estado e, se Deus quiser, lá ele vai melhorar. Creio que meu pai vai sair dessa, em nome de Jesus”, disse Bruno Ricardo Nascimento de Azevedo, 30, filho de Altair.

A transferência de pacientes de Covid-19 para hospitais em outros estados brasileiros é resultado de uma ação do Governo do Amazonas, juntamente com o Governo Federal, e tem o objetivo de desafogar o sistema de saúde no enfrentamento do novo coronavírus.

Nova transferência do interior

Também neste domingo (31), 13 pacientes de Covid-19 foram transferidos do município de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, para Curitiba (PR). Eles embarcaram às 14h do Aeroporto Júlio Belém.

Só de municípios do interior do estado, 35 pessoas já foram transferidas para hospitais em outros estados: 32 de Parintins e três de Tabatinga.

Destinos

Os 389 pacientes transferidos do Amazonas estão divididos entre os estados do Piauí (23), Maranhão (39), Acre (3), Distrito Federal (15), Paraíba (15), Rio Grande do Norte (55), Goiás (48), Pará (23), Alagoas (30), Espírito Santo (36), Pernambuco (26), Minas Gerais (18), Paraná (30), Santa Catarina (11) e Tocantins (17).

