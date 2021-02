Motorista derruba poste e bloqueia trecho da avenida Efigênio Salles

IMMU atua no local do acidente | Foto: César Gomes/EM TEMPO

Manaus - O motorista de um veículo modelo Gol, de cor prata, que não teve a identidade divulgada, perdeu o controle do automóvel e derrubou um poste na avenida Efigênio Salles, na Zona Centro-Sul de Manaus. O trecho, sentido bairro, está temporariamente interditado.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local do acidente desviando o fluxo de veículos.

Os trabalhos para retirada do poste e o restabelecimento do abastecimento de energia elétrica também estão sendo realizados.

"Não há risco de explosão ou coisa semelhante. Está tudo sob controle e o trabalho deve durar umas duas horas", explicou um funcionário da concessionária de energia.

O trânsito está sendo desviado para a avenida Mário Ypiranga Monteiro, no sentido bairro-centro.

