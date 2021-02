Feirantes de Manaus buscam recuperar os lucros após ajustes no decreto

Decreto é valido, inicialmente, até o dia 7 de fevereiro, podendo ou não prorrogado e alterado | Foto: César Gomes/EM TEMPO

Manaus - A partir desta segunda-feira (1º) feirantes que atuam na capital amazonense podem trabalhar até às 15h. A extensão do horário ocorreu após atualização no decreto estadual que restringe a circulação de pessoas 24h por dia em Manaus, exceto quem atua em serviços essenciais.

Na Feira da Manaus Moderna, no bairro Centro, na Zona Sul, os trabalhadores estão com esperança no aumento das vendas e buscam recuperar os lucros.

"As coisas vão melhorar agora com o aumento do horário. Até 10h não dava tempo de fazer nada. Não conseguíamos fornecer para o interior devido ao horário de chegada dos barcos e a mercadoria estragava", explicou o feirante Josivaldo Eliezer, de 45 anos. Ele trabalha na feira desde criança.

Feirante Josivaldo Eliezer, de 45 anos | Foto: César Gomes/EM TEMPO

Para Geraldo Alves da Silva, de 66 anos, que também atua na Feira da Manaus Moderna, as vendas estavam muito abaixo do esperado enquanto era permitida até às 10h.



"A situação está cruel. Se continuar como está, não vamos ter como sobreviver. O lucro está baixo", contou.

O decreto é valido, inicialmente, até o dia 7 de fevereiro, podendo ou não prorrogado e alterado. A movimentação foi intensa no primeiro dia de extensão do horário na Feira da Manaus Moderna.

