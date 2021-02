Ufam notifica alunos investigados por fraudar sistema de cotas

| Foto: Divulgação

Manaus - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) notificou 35 alunos para entrarem em contato com a Pró-reitora de Ensino de Graduação (Proeg) nesta segunda-feira (1º). Em comunicado oficial publicado no site da instituição, os alunos devem contatar a universidade de forma urgente para "tratar de assuntos do interesse deles".

Os notificados foram listados no site junto com nome completo e número parcial de matrícula na universidade. De acordo com a assessoria de comunicação da Ufam, os alunos estão sendo notificados sobre um processo de investigação em curso referente ao sistema de cotas. Ainda segundo a universidade, os discentes precisam "ter ciência de que o processo está correndo. Não é fase decisória".

Relembre o caso

Em 2018, em levantamento feito pelo jornal 'O Estado de São Paulo' mostrou que uma em cada três universidades federais do Brasil já investigaram matrículas sob suspeita de fraude no sistema de cotas raciais. Os dados analisaram processos administrativos de 53 das 63 instituições existentes e chegou em 595 estudantes investigados em 21 delas. Destas, mais de 72% de todos os investigados da região norte são de Manaus.

Após a divulgação dos dados, muitas matrículas no país foram indeferidas, mas parte conseguiu manter os estudos através de liminares, mesmo que contrariando as decisões administrativas estabelecidas. Os alunos notificados pela Ufam nesta segunda devem entrar em contato com a universidade através do e-mail [email protected] até sexta-feira (5).

