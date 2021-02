Novo posto de vacinação contra Covid-19 amplia atendimento em Manaus

| Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom

Para agilizar o início da imunização da população de Manaus, o prefeito David Almeida inaugurou, nesta segunda-feira (1), o sexto ponto de vacinação contra a Covid-19, localizado no Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, zona Sul da capital.

A expectativa da Prefeitura de Manaus é de que, com a antecipação da liberação das vacinas para os idosos com 75 anos ou mais e a instalação do novo posto, cerca de 10 mil pessoas sejam atendidas por dia.

O prefeito David Almeida informou que a abertura do posto de vacinação na zona Sul era um pedido da população residente nos bairros próximos ao local. Antes, os idosos tinham que se dirigir aos pontos instalados em outras zonas da cidade.

| Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom

“Abrimos um grande posto de vacinação na zona Sul, onde vamos tentar vacinar o maior número possível de pessoas, para que assim alcancemos a nossa capacidade máxima de vacinação, que é de 10 mil atendimentos por dia. A Prefeitura está aqui dando toda a condição possível para que nós possamos imunizar o maior número de idosos no menor espaço de tempo”, afirmou David Almeida.

| Foto:

Praticidade

O novo posto de vacinação funciona nas modalidades drive-thru e ponto fixo, atendendo também os idosos que moram na redondeza e que não possuem veículos próprios. Para os idosos com dificuldade de locomoção, a prefeitura disponibilizou vans que fazem o transporte de volta da população.

| Foto:

“Nem todo mundo tem transporte próprio, e, em cada posto de vacinação, nós disponibilizamos vans e micro-ônibus. É uma possibilidade que você dá para o idoso que não tem essa condição de um transporte, e a prefeitura está disponibilizando esse serviço para poder otimizar os trabalhos e assim podermos vacinar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo possível”, explicou o prefeito.

| Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom

Agora, a Prefeitura de Manaus conta com seis postos de vacinação. Além da Bola da Suframa, a população pode se dirigir ao Complexo de Exames do Detran (zona Norte), estacionamento da Universidade Paulista (Unip) (zona Sul), balneário do Sesc (zona Oeste), Clube do Trabalhador do Sesi (Zona Leste) e Shopping Phelippe Daou (zonas Norte e Leste).

Vale ressaltar que não é necessário o idoso residir na mesma área dos postos de vacinação, podendo optar por qualquer um deles. Além disso, equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) seguem realizando a vacinação dos profissionais da saúde nas unidades de atendimento do Estado.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Bola da Suframa será novo posto de vacinação contra Covid-19 em Manaus

Prefeitura esclarece vacinação dos trabalhadores da saúde em Manaus