Governo do AM transfere 17 pacientes para Porto Alegre

Manaus (AM ) - No início da tarde desta segunda-feira (1), 17 pacientes foram transferidos de Manaus para Porto Alegre (RS), onde darão continuidade ao tratamento contra a Covid-19. A ação faz parte da força-tarefa realizada pelo Governo do Amazonas, em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, para melhorar o fluxo de atendimento na rede pública de saúde.

Os 17 pacientes estavam sendo atendidos no Hospital Platão Araújo, Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Chapot Prévost, SPA Eliameme Rodrigues Mady, SPA Joventina Dias, SPA São Raimundo e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Salles. Das unidades de saúde, eles foram levados para a base da Força Aérea Brasileira (FAB), no aeroporto Ponta Pelada.

Após análise médica, o grupo, formado por 14 homens e três mulheres, apresentou condições clínicas favoráveis e embarcou acompanhado por uma equipe composta por profissionais de saúde. A aeronave decolou de Manaus por volta das 14h.

Transferências

Com o embarque dos 17 pacientes nesta segunda-feira, chega a 414 o número total de pacientes transferidos para unidades hospitalares de outros estados do país. A operação, que teve início no último dia 15 de janeiro, chegou ao décimo oitavo dia com transferências diárias.

De acordo com a enfermeira Neylani Macêdo, gerente de rede e atenção à saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), o balanço do trabalho realizado até o momento é positivo.

“Para nós tem sido extremamente positivo, até por conta da adesão dos pacientes. Hoje eles se sentem mais seguros em estarem indo transferidos para outros estados, pela acolhida e pelo feedback que o Estado tem dado para o retorno deles”, avaliou a enfermeira.

Pacientes transferidos

Período: 15 de janeiro a 1º de fevereiro de 2021

TOTAL: 414

• COVID-19: 406

• ONCOLÓGICOS: 8

Transferências de pacientes Covid-19 de Manaus para outros estados: 371

Destinos:

Teresina (PI): 23 (Viagens 15 e 24/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 15 (Viagem 17/01)

Natal (RN): 42 (Viagens 17, 20 e 30/01)

Goiânia (GO): 48 (Viagens 18/01 - tarde e noite; e 28/01)

Belém (PA): 17 (Viagem 22/01)

Maceió (AL): 30 (Viagens 20 e 26/01)

Vitória (ES): 36 (Viagens 21/01 - tarde e noite)

Recife (PE): 26 (Viagens 23 e 25/01)

Uberaba (MG): 18 (Viagem 24/01)

Curitiba (PR): 17 (Viagem 28/01)

Florianópolis (SC): 11 (Viagem 30/01)

Palmas (TO): 17 (Viagem 31/01)

Porto Alegre (RS): 17 (Viagem 1º/02)

Transferências de pacientes de Covid-19 do interior do Amazonas para outros estados: 35

Origens/Destinos:

Tabatinga - Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC): 3 (Viagem 15/01)

Parintins - Belém (PA): 6 (Vagens 18 e 19/01)

Parintins - Natal (RN): 13 (Viagem 25/01)

Parintins - Curitiba (PR): 13 (Viagem 31/01)

Transferências de pacientes Não Covid-19 para outros estados: 8

Pacientes Oncológicos para cirurgia

Manaus - Rio de Janeiro: 8 (Viagem 29/01)

*Com informações da assessoria