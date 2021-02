Agentes do IMMU orientam o trânsito nos pontos de vacinação

Manaus (AM) - Agentes de trânsito da Prefeitura de Manaus têm dado apoio aos serviços de aplicação da vacina e deslocamento de carregamento de oxigênio em ações contra a Covid-19 na capital amazonense. Os serviços do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) incluem escolta e organização do tráfego de veículos e pedestres nas imediações dos locais de vacinação.

Nesta segunda-feira (1), entre outras atividades relacionadas à vacinação, os agentes acompanharam e organizaram o tráfego de veículos de quem se deslocava ao mais recente posto inaugurado pelo prefeito David Almeida, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na bola da Suframa, que funciona com a modalidade drive-thru e ponto fixo.

Ao se aproximar da bola da Suframa, os motoristas recebiam orientação sobre o deslocamento no local e formas de adentrar no Centro Cultural para a vacinação. “Esse acompanhamento é determinação do prefeito David Almeida para garantir a boa fluidez no trânsito e a ordem nas filas. Dessa forma damos conforto e segurança aqueles que estão na fila para levarem os idosos na vacinação”, disse o vice-presidente de trânsito do IMMU, Édson Lêda, que acompanhou in loco a operação.

A atuação dos agentes de trânsito continua ainda nos demais postos de vacinação: Estacionamento da Universidade Paulista (Unip), na zona Sul; Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste; Balneário do Sesc, na Zona Oeste, e shopping Phelippe Daou, que abrange as zonas Norte e Leste da capital.

Desde a chegada do primeiro lote da vacina em Manaus, no último dia 18, os profissionais do IMMU atuam diretamente para tornar mais ágil a logística de deslocamento das equipes e insumos pelas vias de Manaus.

Quando chegaram em Manaus, no último dia 24, sete caminhões transportando oxigênio para atender a rede pública de saúde da capital, agentes de trânsito escoltaram o comboio até o local de destino em mais uma ação no combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

*Com informações da assessoria