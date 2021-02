Seap realiza abertura do curso de corte e costura no Ipat

O Ipat ainda vai contar neste mês com a abertura de mais cursos de capacitação profissional | Foto: Divulgação/Seap

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou, nesta segunda-feira (1º/02), a abertura do curso de Corte e Costura no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat). A capacitação é fruto de mais uma parceria entre a Seap e a empresa cogestora da unidade, RH Multi.

Para a realização, foram disponibilizados pela cogestora os insumos necessários para as aulas práticas e teóricas, como máquinas de costura e apostilas. Inicialmente, participam da profissionalização 20 internos, que serão divididos em duas turmas com 10 alunos cada.

Durante a capacitação, os apenados participantes terão acesso a conteúdos sobre técnicas de costura, confecção de roupas e uniformes, acabamentos, medidas e conhecimento sobre tecidos. O curso será realizado durante dois meses e meio e terá uma carga horária total de 300 horas.

De acordo com o diretor do Ipat, Márcio Pinho, a capacitação tem como principal objetivo profissionalizar os internos para atuarem na fabricação de uniformes para os custodiados do Ipat e da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Além disso, eles também irão colaborar na fabricação de uniformes para os agentes e servidores dessas unidades. “Já temos 20 máquinas de costura, sendo 10 delas industriais”, disse o diretor.

Pinho ainda afirma que as formações contribuem para a ressocialização após o cumprimento da pena. “Estes internos que participam do curso sairão com seus certificados e quando voltarem à sociedade estarão qualificados e preparados para ter uma nova vida e uma outra opção que não seja o mundo do crime”.

Para o interno Cláudio (nome fictício), essa é mais uma oportunidade de aprender algo novo. “Já tive a oportunidade de estar em outros cursos aqui no sistema. Essas capacitações nos dão mais esperança e certeza de que, quando sairmos daqui, estaremos bem melhores como pessoas e prontos para viver em sociedade. Pretendo pôr em prática lá fora tudo o que aprender nos cursos aqui dentro”, disse.

Novos cursos

O Ipat ainda vai contar neste mês com a abertura de mais cursos de capacitação profissional, o próximo será o de desenvolvimento de produtos de higiene e limpeza que terá início a partir do dia 17.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Sepror disponibiliza plataforma digital para quem quer empreender

Prefeitura de Manaus lançará curso virtual sobre como aprovar projetos