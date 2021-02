Mais 21 pacientes recuperados de Covid-19 retornam para Manaus

A chegada ocorreu no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes | Foto: Divulgação

Manaus - A noite e madrugada desta segunda (1º) e terça-feira (2) foi de retorno para casa de mais 21 pacientes recuperados da Covid-19. Eles foram transferidos para as cidades de Teresina (PI), São Luís (MA), Natal (RN), Goiânia (GO) e Recife (PE) para tratamento contra o vírus e voltaram curados.

A chegada ocorreu no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), recepcionou os pacientes e disponibilizou transporte para cada um.

Uma das chegadas mais emocionantes foi a de Luciano Nazareth, 35, que foi recebido pelo abraço das filhas e da irmã. Ele estava internado no hospital Platão Araújo e foi transferido para o Estado do Maranhão. Ele contou que teve 90% do pulmão comprometido e que sua cura foi um milagre.

"Quando eu cheguei em São Luís, Deus obrou um milagre na minha vida. Nós recebemos um atendimento super especial de toda a equipe. Me trataram bem, com exames feitos rápidos e hoje estou aqui, com saúde e podendo voltar para a minha família", contou emocionado.

Marcos Célio, 44, é mais uma pessoa que venceu a Covid-19. Ele recebeu tratamento em Recife e contou que foi muito bem acolhido. "Eu fui em busca de esperança e consegui. Recife nos acolheu e agora estou muito contente em voltar para casa, rever os amigos e a família".

Além de levar os pacientes em seus respectivos domicílios, o FPS tem dado toda uma atenção devida a esses pacientes, desde a internação noutro Estado, até o retorno para Manaus. A secretária executiva do FPS, Kathlen Santos, ressaltou a importância desse trabalho.

“Desde a unidade em que eles estão se tratando, nossa equipe faz um acompanhamento importante, a partir dos nossos técnicos, inclusive contatando os familiares aqui em Manaus. Então esse paciente se torna mais acolhido e se sente mais seguro, por saber que não está desamparado, e que o Estado, através desse trabalho, continua dando todo o suporte que eles precisam”, finalizou.

Recuperados

A partir desta chegada, o Amazonas já contabiliza 126 pacientes recuperados da Covid-19, que passaram por tratamento em outros Estados.

Parceria

A transferência de pacientes do Amazonas faz parte de uma força-tarefa criada em parceria com o Governo Federal, com o objetivo de melhorar o atendimento na rede estadual de saúde, inclusive em Manaus. Atualmente 424 pacientes com Covid-19 já foram transferidos para tratamento em outro Estado.

*Com informações da assessoria

