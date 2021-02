Outros 18 pacientes do AM em tratamento da Covid-19 são transferidos

Embarque ocorreu por volta das 19h30, na base da Força Aérea Brasileira | Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas transferiu, na noite desta segunda-feira (1º), mais 18 pacientes que estão em tratamento da Covid-19 para Curitiba (PR), onde vão continuar recebendo atendimento até a plena recuperação. A medida faz parte do pacote de ações de enfrentamento à pandemia e possibilita a melhoria do fluxo de atendimento na rede pública.

O embarque ocorreu por volta das 19h30, na base da Força Aérea Brasileira (FAB), no Aeroporto Ponta Pelada, bairro Crespo, zona sul de Manaus. Os pacientes, com idades entre 18 e 60 anos, foram transferidos do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto; dos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) Eliameme Rodrigues Mady, Zona Sul, Coroado, José Lins; além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Salles.

O transporte aéreo tem sido realizado em aeronaves da FAB, adaptadas com equipamentos que garantem a estabilidade e segurança dos pacientes. Para viajar, todos os pacientes precisam apresentar quadro clínico favorável para suportar a viagem, até que seja internado em outra unidade de saúde.

Até o momento, 432 pacientes já foram transferidos para unidades de saúde de outros estados. Desses, 424 estão em tratamento do novo coronavírus; e os outros oito são pacientes da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), que vão passar por cirurgias oncológicas no Hospital de Câncer 3, do Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro (RJ).

