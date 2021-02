Moradores montam barricadas para evitar fiscalização em ruas do AM

Manacapuru (AM) - Mesmo com o número alarmante de infectados e mortes causadas pela Covid-19 em Manacapuru, a 70 quilômetros de Manaus, alguns moradores do município resolveram driblar a fiscalização do cumprimento do toque de recolher, na noite desta segunda-feira (1). Segundo a Polícia Militar, em duas ruas da cidade foram montadas barricadas nas entradas das vias para impedir o acesso dos agentes de fiscalização durante as confraternizações com aglomerações que ocorrem dentro de residências.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, uma equipe formada por integrantes da força de segurança do Amazonas realizava blitz pelas ruas de Manacapuru, com o objetivo de inspecionar se os moradores do município estavam obedecendo às medidas restritivas de circulação nas vias, quando encontrou duas ruas com o acesso bloqueado por barricadas de lixo e areia.

Conforme Torres, a medida tem sido orquestrada por pessoas que desprezam a gravidade da doença e realizam festas com aglomerações dentro de suas próprias casas, mas buscam se esquivar de fiscalizações.

Como as barreiras demoram a ser desmontadas, os agentes não conseguiram flagrar as confraternizações. Entretanto, a polícia já está apurando a identidade dos responsáveis pela montagem das barricadas e planeja autuar os participantes de festas clandestinas.

Recorde de mortes

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), até esta segunda-feira (1), o Amazonas já registrou 268,7 mil casos da doença. Já o número de vidas perdidas para a Covid-19 chegou a 8,2 mil.

Manacapuru é o segundo município do estado com mais mortes, são 248 no total, ficando atrás apenas da capital, Manaus, que contabiliza 5.693 óbitos.

