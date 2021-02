Defesa Civil inaugura plataforma de cadastramento digital

O mês de fevereiro é marcado por chuvas intensas, o que ocasiona aumento nos níveis dos rios e riscos em áreas afetadas | Foto: Divulgação / Casa Militar

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar, iniciou nesta terça-feira (2), a capacitação de mais de 40 agentes da Defesa Civil do Município para utilização do aplicativo ArcGIS Survey123, que irá permitir fazer, de forma digital, os cadastros realizados pelos agentes do órgão, tornando as informações mais precisas e eficazes. O objetivo é de atender as demandas de acordo com a orientação do prefeito David Almeida, que é de oferecer o melhor serviço à população, com agilidade e eficácia.

“É um marco na gestão do prefeito David Almeida, onde será possível dar, por meio da tecnologia, melhor fluidez, rapidez e eficácia aos serviços prestados pela Defesa Civil. Antes nosso atendimento era manual e a partir de agora poderemos alimentar o banco de dados em tempo real, para respondermos prontamente às ocorrências que estão acontecendo na cidade”, ressaltou o secretário municipal e chefe da Casa Militar, tenente William Dias.

O mês de fevereiro é marcado por chuvas intensas, o que ocasiona aumento nos níveis dos rios e riscos em áreas afetadas, segundo registros oficiais. O aplicativo irá ajudar a mapear esses locais que poderão apresentar riscos, por meio do georreferenciamento, podendo assim, antecipar eventuais sinistros, e ainda, permitir o acompanhamento das catalogações.

“Não só poderemos minimizar os danos, como prevenir. A informação é precisa e conseguiremos fazer um filtro. Vamos diminuir o impacto, preparar as equipes da melhor forma e dar a resposta em tempo mais hábil”, destacou o diretor de operações da Defesa Civil, major Falcão.

A plataforma entrará em vigor a partir da próxima quinta-feira (4), logo após a capacitação, quando os agentes já estarão em campo realizando os cadastramentos de forma on-line.

*Com informações da assessoria