155 pessoas foram enterradas nesta terça-feira (2) em Manaus

Manaus - 155 sepultamentos foram registrados nos cemitérios da capital do Amazonas, nesta terça-feira (2). Desses, 130 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), dos quais, dois optaram pelo serviço de cremação. Não houve o registro de óbitos oriundos de outras cidades. Já nos cemitérios particulares, 25 enterros foram realizados.

Entre as causas das mortes do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital do Amazonas, 55 foram declaradas como Covid-19, e quatro casos suspeitos. Já nos espaços privados foram 16 registros de óbitos pelo novo coronavírus.

Houve ainda o registro de 26 óbitos em domicílio e que, do total de sepultamentos nos cemitérios públicos neste dia, 32 foram atendidos pelo serviço SOS Funeral, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).





