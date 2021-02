Sambódromo é mais um posto de vacinação para trabalhadores de saúde

A estrutura vai funcionar diariamente, inclusive nos fins de semana | Foto: César Gomes/EM TEMPO

Manaus - Com o objetivo de ampliar o atendimento aos trabalhadores da saúde contemplados na fase atual da campanha de imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus abre, a partir desta quarta-feira (3), mais um posto de vacinação.

A estrutura, montada no Centro de Convenções de Manaus, popularmente conhecido como “sambódromo”, na zona Centro-Oeste, vai funcionar diariamente, inclusive nos fins de semana, no horário das 9h às 16h, com atendimento pelos sistemas de drive-thru e ponto fixo.

O posto será exclusivo para trabalhadores da saúde das redes pública e privada, que se enquadram nos grupos de prioridade 1, 2 e 3 da fase atual da campanha, e que já estão sendo atendidos em outros sete pontos montados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“A determinação do prefeito David Almeida é para dar celeridade ao processo de vacinação e, ao mesmo tempo, distribuir o atendimento aos trabalhadores de saúde, que representam, no momento, o grupo de maior demanda”, explica a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Segundo a secretária, a orientação do prefeito David Almeida é para que todos os esforços sejam feitos no sentido de oferecer ao público prioritário as vacinas disponíveis no menor tempo possível.

“Por isso, e pensando no conforto e na segurança de vacinadores e vacinados, inauguramos na última segunda-feira um novo posto na rotatória da Suframa (Centro Cultural Povos da Amazônia) para reforçar a capacidade de atendimento na zona Sul e agora estamos ampliando o acesso na zona Oeste”, pontua Fraxe.



O posto do sambódromo vai contar com cinco equipes de vacinação. O trabalho tem o apoio da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), que cedeu profissionais e equipamentos para reforçar a estrutura e a logística necessária ao atendimento.

Para ser vacinado, o profissional de saúde deve estar na lista de prioridades elaborada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e pela Semsa. Além disso, deve apresentar documento de identidade com foto, CPF e contracheque, para comprovação de vínculo com a unidade de saúde.

Os que não estiverem na lista devem preencher uma autodeclaração de pertencimento a um dos grupos prioritários abrangidos nesta etapa da vacinação. O modelo de autodeclaração está disponível nos postos de vacinação.

“Lembramos que, por conta da maior capacidade de vacinação, especialmente no turno da tarde, quando o movimento cai bastante, não estamos mais vinculando o atendimento aos meses de nascimento”, salienta a secretária. Ainda segundo Shádia, as regras para receber a vacina são pertencer aos grupos prioritários e apresentar os documentos obrigatórios.

Além do sambódromo, já estão operando para atendimento dos trabalhadores da saúde o Hospital Beneficente Português, Centro e outros seis locais, onde também ocorre a campanha de imunização dos grupos de idosos acima de 75 anos.

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran-AM, zona Norte; estacionamento da Universidade Paulista (Unip), na zona Centro-Sul; Clube do Trabalhador Sesi, zona Leste; balneário do Sesc, zona Oeste; shopping Phelippe Daou, zonas Norte e Leste; e Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na zona Sul,

“Estamos avaliando todos os dias o andamento da vacinação em relação a fluxos e quantidade de vacinados e ajustando tudo o que for necessário para que tenhamos uma campanha exitosa em todas as fases”, ressalta Shádia.

Até as 17h desta terça-feira, 2, já haviam sido imunizados 9.983 profissionais de saúde com a primeira dose da CoronaVac, de acordo com os registros disponíveis no vacinômetro da Prefeitura de Manaus.

Grupos prioritários

De acordo com os critérios de priorização definidos pelos dois órgãos e descritos na Nota Informativa nº 05/2021 (Dipre/FVS-AM) terão direito à vacina na etapa atual da campanha os trabalhadores que atuam em unidade de internação hospitalar adulta e pediátrica de hospitais, fundações e maternidades; em Unidades Básicas de Atendimento (UBS) preferenciais para Covid-19.

Nos serviços de remoção terrestre, aérea e fluvial de pacientes; no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); na coleta, manipulação e processamento de material biológico relativo à Covid-19; as equipes de vacinadores e investigação epidemiológica de campo (Grupo Prioritário 1).

Além desses, serão contemplados os trabalhadores de saúde das clínicas radiológicas (que realizam tomografia, radiografia e ultrassonografia).

Os de serviços de terapia renal e serviços oncológicos; as equipes de fiscalização sanitária; os intermediadores entre a gestão e a assistência; e os que atuam nas Redes de Atenção Psicossocial, incluindo os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), os Centros de Reabilitação de Dependência Química (CRDQ) e o Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (Cper), que representam o Grupo Prioritário 2.

Também terão direito à imunização, na fase atual da campanha, os trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde (UBSs); da Rede de Reabilitação Ambulatorial para Covid-19; dos Centros de Atenção Integral à Criança (Caics) e Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis); das policlínicas e fundações (ambulatório) e da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), pertencentes ao Grupo Prioritário 3.

*Com informações da assessoria

