‘Alívio, pois vi amigos morrerem’, diz profissional vacinada em Manaus

Técnica de enfermagem Ana Neiva Cunha, de 51 anos | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Profissionais da saúde ganharam mais um posto fixo exclusivo para categoria se vacinar contra Covid-19, em Manaus. O atendimento acontece das 9h às 14h, no Sambódromo, localizado no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste da capital. A imunização no novo posto começou nesta quarta-feira (3) nas modalidades drive-tru e fixo.



Centenas de profissionais se direcionaram ao local e demonstraram alegria ao receber a dose da vacina contra tão esperada por eles que atuam na linha de frente em combate ao vírus.

"Essa vacinação significa tudo para mim. Graças a Deus eu consegui me vacinar hoje. Já perdi vários amigos meus no Hospital 28 de Agosto e foi muito triste presenciar isso. Fui infectada no início da pandemia, mas me salvei e hoje estou imunizada. É um alívio e agora volto a trabalhar mais segura. Sinceramente estava com medo, pois todos os dias vemos amigos indo embora", relatou a técnica de enfermagem Ana Neiva Cunha, de 51 anos.

A imunização no novo posto começou nesta quarta-feira (3) nas modalidades drive-tru e fixo. | Foto: César Gomes/EM TEMPO

O prefeito de Manaus David Almeida acompanhou o início da vacinação no sambódromo.

"Vacinamos quase 10 mil profissionais de saúde e vamos montar uma estrutura para inserir os dados de vacinação em tempo real. A população tem pressa, Manaus também. Queremos ser a cidade com maior número percentual de vacinação. Estamos buscando da maneira mais rápida poder imunizar o maior número de pessoas possíveis em todos os postos. Temos vacinas para todos os profissionais de saúde e a para a população acima dos 75 anos", destacou o prefeito.

A enfermeira Édila Verônica Ferreira, de 44 anos, falou sobre a esperança após a imunização.

"Trabalho na linha de frente de Covid-19. Sou uma das poucas pessoas que ainda não foi infectada pelo vírus. Esperamos muito por esse momento que finalmente chegou e traz muita esperança", declarou a enfermeira.

Além do sambódromo, já estão operando para atendimento dos trabalhadores da saúde o Hospital Beneficente Portuguesa, no Centro, e outros seis locais, onde também ocorre a campanha de imunização dos grupos de idosos acima de 75 anos: Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran-AM, zona Norte; estacionamento da Universidade Paulista (Unip), na zona Centro-Sul; Clube do Trabalhador Sesi, zona Leste; balneário do Sesc, zona Oeste; shopping Phelippe Daou, zonas Norte e Leste; e Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na zona Sul.

