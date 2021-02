Pai e filha morrem eletrocutados durante manutenção de antena no AM

Pai e filha morreram após serem eletrocutados, na comunidade de Maoriacá | Foto: divulgação

Manaus - A tranquila cidade de Nhamundá, localizada no baixo Amazonas, a 382. quilômetros de Manaus, foi marcada por uma tragédia na noite desta terça-feira (2). Dorvalino Azevedo e a jovem Andressa Azevedo, pai e filha, morreram após serem eletrocutados, na comunidade de Maoriacá, zona rural do município.

De acordo com as autoridades, a forte chuva que atingiu Nhamundá na terça, fez com que a estrutura em que ficava a antena telefônica da residência da família virasse sobre um emaranhado de fios elétricos. Dorvalino tentou consertar o aparelho de captação de sinal acabou encostando em um cabo de alta tensão.

Desesperada, Andressa ainda tentou socorrer o pai, mas também foi eletrocutada. Os moradores da área ainda foram socorrê-los, entretanto, o pai e afilha não resistiram e morreram no local.

O caso deve ser registrado na Polícia Civil.

Casa parecido ocorreu na capital amazonense

Em novembro do ano passado, o ferreiro Jorvanilson Reis dos Santos, de 37 anos, e o estudante Rodrigo Junio dos Santos Reis, 15, pai e filho, morreram após levarem choque elétrico dentro do igarapé, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

