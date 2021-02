Cidades com mais casos de covid-19 no Amazonas são as menos vacinadas

Cidades amazonenses que têm registrado recordes de casos confirmados e mortes causadas pelo coronavírus são as que menos vacinaram até agora. Segundo dados do Ministério da Saúde, a capital Manaus, que tem 45% dos casos do estado, está em 22º lugar no ranking de vacinação entre os municípios, com 230 doses aplicadas até esta quarta-feira (3).

No Amazonas, 14 mil pessoas foram vacinadas, entre trabalhadores da saúde e indígenas. A capital amazonense se tornou foco da pandemia no país ao registrar altas acumuladas no número de infectados pelo coronavírus e onde foi detectada a nova variante do vírus, uma das causas apontadas por especialistas para o registro cada vez maior de casos graves.

Logo no início da vacinação em Manaus, a prefeitura chegou a interromper a distribuição de doses após denúncias de pessoas que furaram a fila e foram imunizadas apesar de não estarem entre os grupos prioritários. Em Coari, segunda cidade com maior número de casos no estado, o Ministério Público do Amazonas também determinou maior controle na aplicação de doses.

O município que mais vacinou até o momento é Lábrea, que tem 1,6% dos casos acumulados no Amazonas.

O governo do Amazonas informou que os critérios para distribuição das vacinas são definidos conforme as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI), que define os grupos prioritários. "A entrega dos imunizantes ocorre por meio de agendamento de cada município. Salientamos que, ainda seguindo o que preconiza o PNI, são as prefeituras as responsáveis por aplicar as vacinas e montar os postos de imunização", informou o governo em nota.