Adolescente cai de moto e é esmagado por carreta em Manaus

Manaus - O adolescente Fabrício Cordeiro de Oliveira, de 17 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (3), na avenida Beija Flor, no bairro Parque Riachuelo, na Zona Oeste de Manaus. Ele, que estava na garupa de uma motocicleta, foi lançado para debaixo da carreta após cair do veículo.

Conforme a Polícia Militar, o motorista da carreta parou para dar preferência aos motoristas do outro sentido e os adolescentes vinham trafegando atrás do veículo, quando tentaram cortar caminho.

O adolescente que estava na garupa caiu e foi lançado para baixo da carreta | Foto: Bianca Ribeiro





O adolescente que estava na garupa caiu e foi lançado para baixo da carreta. Ele teve parte do corpo esmagado. O outro adolescente saiu apenas com ferimentos nas pernas.

A área foi isolada por policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) atua realizando a perícia no local. O corpo será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Veja a reportagem no local do acidente: