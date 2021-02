Diretora do Hemoam morre em Manaus vítima da Covid-19

Manaus (AM) - Idenir de Araújo Rodrigues, uma das funcionárias mais antigas do Hemoam, com 44 anos de serviço público, faleceu nesta quarta-feira (3) após complicações do novo coronavírus. Atualmente ela estava como diretora administrativa-financeira da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

Dona de uma integridade admirável, Idenir de Araújo era querida por todos os colegas. “Era gratificante trabalhar com ela. Era uma pessoa honesta e estávamos sempre aprendendo algo com ela”, lembra Tatiana Lopes, funcionária do Hemoam

Nesta terça (3), todos os funcionários que estavam na sede do órgão prestaram uma homenagem com balões brancos para a diretora. “Era uma pessoa muito querida. Vai fazer muita falta", afirma Kelly Regina, funcionária que trabalhava diretamente com Idenir.

Tão doloroso para os funcionários é muito mais para os filhos. Dois deles moram na França. Thiago Rodrigues, um dos filhos da diretora, lembra a trajetória da mãe contra a doença. “Ela testou positivo entre o Natal e o Ano Novo. Precisou de oxigênio no final de janeiro e desde então ela foi para um hospital particular de Manaus e três dias após chegar lá foi entubada. Ela precisou fazer diálise, pois teve problemas renais e teve a pressão monitorada. Ela lutou bastante. Foram 32 dias de internação,” lamenta o filho.

Nesta terça (3), todos os funcionários que estavam na sede do órgão prestaram uma homenagem com balões brancos para a diretora | Foto: Flávia Rezende/Ascom Hemoam

O Governo do Amazonas manifestou com profundo pesar o falecimento da servidora. "Idenir sempre foi preocupada com a saúde e bem-estar de todos, familiares, amigos e colegas de trabalho. Tinha como um dos princípios cristãos marcantes, devolver sempre com o bem tudo o que recebia. Portava-se como mestre, compartilhando sua experiência e seu conhecimento com seus pares, sua equipe e demais colegas", diz nota de pesar.



Leia Mais