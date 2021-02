Prefeitura realoca indígenas warao para abrigos de acolhimento

Quatro famílias de indígenas venezuelanos da etnia warao, abrigadas em tendas localizadas no entorno do terminal rodoviário, na zona Centro-Sul, serão transferidas para os espaços de acolhimento gerenciados pela Prefeitura de Manaus, no bairro Tarumã, Oeste.

A mudança foi acertada durante reunião ocorrida nesta quarta-feira, 3/2, entre a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes, e coordenadores da operação Acolhida. Atualmente, 108 indígenas warao vivem em dois abrigos municipais.

“Nós vamos iniciar a articulação para acolher os indígenas warao, que estão nas tendas da operação Acolhida, oferecendo todo o suporte e apoio que a Prefeitura de Manaus vem dando a essas pessoas. Mais uma vez a operação Acolhida vem fortalecer esse processo de atendimento e de acolhimento que estamos realizando”, afirmou Jane Mara.

De acordo com informações dos coordenadores, a operação Acolhida atende, hoje, mais de 170 venezuelanos, entre indígenas e não indígenas.

“Essa área da rodoviária, por mais que a gente ofereça toda a estrutura, é um espaço muito complexo, que não oferece as melhores condições para atender essas famílias. Acompanhando o trabalho que a prefeitura realiza com essa população indígena, nós vimos buscar e oferecer apoio para que juntos possamos dar uma alternativa para essas pessoas”, afirmou o coronel do Exército, Arnaldo Bezerra, comandante da base da operação Acolhida em Manaus.

*Com informações da assessoria