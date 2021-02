Caminhão com botijas de gás capota e motorista morre em estrada do AM

A carga do veículo ficou espalhada pela estrada | Foto: Divulgação

Itacoatiara - O motorista Eriton Prado Barbosa, de 28 anos, morreu nesta quarta-feira (3), após sofrer um grave acidente na estrada do Novo Remanso, zona rural de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus. Ele conduzia um caminhão carregado de botijas de gás que capotou na pista.

O Boletim de Ocorrência sobre o caso informa que a vítima conduzia o veículo, quando houve uma pane nas rodas e o caminhão acabou virando na via.

A carga do veículo ficou espalhada pela estrada. A vítima não resistiu e morreu no local, uma outra pessoa que ocupava o caminhão foi levada ao Hospital de Itacoatiara. O estado clínico do passageiro ferido não foi divulgado.

O corpo do motorista foi levado ao necrotério municipal. O caso deve ser investigado.

Outro acidente na região

Em dezembro de 2020, o empresário Jeifson de Souza Duarte, de 35 anos, e o fisioterapeuta Vandson Wesley Castro da Silva, 30, morreram em um grave acidente no KM 49 , em um trecho conhecido como a "curva da morte", da rodovia estadual, que liga a capital aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

Segundo a polícia, as duas vítimas teriam colidido com uma carreta em uma curva da estrada. Os dois amigos faziam parte de um grupo de motoqueiros que realiza passeios nas rodovias do Amazonas.

Leia mais

Caminhonete que transportava oxigênio para Manacapuru capota na AM-070

Após ser atingido por balsa, Porto de Humaitá continua interditado