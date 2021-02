Náufragos usam geladeira como bote e são resgatados no rio Amazonas

Os homens permaneceram, pelo menos, três horas à deriva. | Foto: Divulgação

Santarém - Três homens que estavam à deriva no rio Amazonas, nas proximidades do município de Santarém, no estado do Pará, foram resgatados nesta quarta-feira (3), por tripulantes de um Navio-Patrulha "Pampeiro", da Marinha, que realizava a segurança da balsa. A embarcação transporta um tanque com 90 mil metros cúbicos de oxigênio líquido para o Amazonas.

Conforme informações do comando do 4° Distrito Naval, os náufragos foram localizados a oito milhas náuticas de Santarém. Eles estavam flutuando sobre uma geladeira que seria utilizada para armazenar peixes. Os homens permaneceram, pelo menos, três horas à deriva.

As vítimas receberam os primeiros socorros e foram conduzidas para Santarém, onde receberam atendimento médico.

As vítimas receberam os primeiros socorros e foram conduzidas para Santarém | Foto: Divulgação

Oxigênio a caminho

Um tanque de 54 toneladas com 90 mil metros cúbicos de oxigênio líquido segue para a capital amazonense, com o propósito de reforçar o abastecimento das unidades de saúde, devido ao aumento expressivo de casos de Covid-19.

O equipamento foi levado até Belém pelo Navio-Patrulha Oceânico “Apa”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste, em Santos (SP) e está sendo transportado em uma balsa. A previsão de chegada em Manaus é para a primeira semana deste mês.

Leia mais

Tanque de oxigênio medicinal deve chegar ao AM nos próximos dias

Durante tempestade, embarcação com 80 pessoas naufraga no AM