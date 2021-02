Interior do AM recebe cilindros de oxigênio, insumos e medicamentos

A entrega dos materiais tem como objetivo garantir o abastecimento de oxigênio e o bom funcionamento das unidades de saúde em todo o Amazonas durante a pandemia. | Foto: Djalma Junior/Secom

Manaus - Seis municípios do interior do Amazonas receberam 137 cilindros de oxigênio, além de insumos e medicamentos. O enviou foi feito pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (3). A entrega dos materiais tem como objetivo garantir o abastecimento de oxigênio e o bom funcionamento das unidades de saúde em todo o Amazonas durante a pandemia.

A aquisição dos cilindros encaminhados aos municípios foi feita com recursos do Governo do Amazonas e doações. | Foto: Djalma Junior/Secom

Os cilindros foram entregues para apoiar os hospitais com pacientes internados em tratamento da Covid-19 e foram transportados pelo Governo do Amazonas, por via fluvial, em operação conjunta com a Casa Militar, que disponibilizou uma balsa para o translado.

A aquisição dos cilindros encaminhados aos municípios foi feita com recursos do Governo do Amazonas e doações.

As entregas e envios seguem ocorrendo constantemente para os municípios do interior, seja por envio terrestre, aéreo, fluvial ou em retirada pelos municípios na sede do patrimônio da SES, localizada na Central de Medicamentos. | Foto: Djalma Junior/Secom

Foram contemplados os municípios de Fonte Boa (30), Jutaí (30), Santo Antônio do Içá (12), São Paulo de Olivença (13), Atalaia do Norte (5) e Tabatinga (47).

Dos 137 cilindros enviados, 129 possuem capacidade para armazenar 10m³ de oxigênio, e os outros oito têm capacidade de 5m³.

Os medicamentos e insumos enviados juntos ao cilindros para os municípios foram levados da Central de Medicamentos (Cema).

As entregas e envios seguem ocorrendo constantemente para os municípios do interior, seja por envio terrestre, aéreo, fluvial ou em retirada pelos municípios na sede do patrimônio da SES, localizada na Central de Medicamentos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonenses tratados em outros estados aos poucos voltam a normalidade

Coronavírus está mais no ar e menos em superfícies, diz Nature