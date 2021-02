Amazonas registra queda na média móvel de mortes por Covid, aponta FVS

Somente na capital, a redução foi 27%, e de 3% no interior do Estado | Foto: Divulgação

Manaus - O diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Cristiano Fernandes, afirmou na manhã desta quinta-feira (4), que a média móvel de novos casos de Covid-19 no Estado está em estabilidade, e a taxa de mortes causadas pela doença entrou em tendência de queda. A média móvel sempre é calculada com base na variação entre os números registrados há duas semanas.

Em live realizada pelo Governo do Estado, o diretor da FVS apresentou, ao lado do governador Wilson Lima, um balanço da situação epidemiológica do Amazonas. Segundo o órgão, houve um aumento de apenas 3% na média móvel de novos casos da doença no Estado, o que representa estabilidade. Manaus registou um acréscimo de 18%, enquanto os municípios do interior contabilizaram uma queda de 8%.

"São dados muito importante, porque a nossa expectativa, a partir de agora, é que esses números comecem a entrar em tendência de queda", disse Fernandes.

A taxa da média móvel de óbitos divulgada pelo diretor do FVS alimenta ainda mais a esperança de dias melhores. De acordo com os números apresentados, o Amazonas registrou uma de queda de 29%. Somente na capital, a redução foi 27%, e de 3% no interior do Estado, se comparado com os números de duas semanas atrás.

"É importante lembrar que a população continue tomando todos os cuidados de prevenção, para evitarmos o agravamento da pandemia no Estado. Apesar desses números, o cenário ainda é muito grave, e exige a atenção redobrada de todos nós", pontuou Critiano Fernandes.

Taxa de ocupação nos hospitais

O número de leitos nas alas clínicas e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) continuam escassos, com uma taxa de ocupação acima de 92% e 98%, respectivamente, em todo o Estado.

Vítimas de Covid-19

Até esta quarta-feira, conforme o boletim de da FVS, o Estado contabilizou, até está quarta-feira (3), 273.862 de casos da doença, e 8.564 vidas perdidas para a Covid-19.

