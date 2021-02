‘Rumo à normalidade', diz Wilson ao anunciar mais 100 mil vacinas

| Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas vai receber mais 100 mil doses de vacina contra a Covid-19 até o final de semana. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, nesta quinta-feira (3), durante coletiva on-line sobre a atualização de ações para o enfrentamento da doença.

De acordo com o govenador, as doses vão vacinar todos os profissionais da saúde do Amazonas e idosos com mais de 70 anos de idade.

O Amazonas foi o 4º estado do país que mais recebeu doses da vacina, totalizando 700 mil com as que vão chegar. "Essas novas doses vão permitir que consigamos vacinar todos os profissionais da saúde do Amazonas, da rede publica e também da rede privada. É isso que nos garante, que nos dá esperança de voltar para a normalidade", afirmou.

Quase todas as doses já foram entregues aos municípios, faltando apenas 5.445 que devem ser distribuídas nos próximos dias.

Durante a coletiva, Wilson Lima confirmou que o estado se aproxima das 80 mil pessoas vacinadas, sendo elas do grupo prioritário estabelecido pelo Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra Covid-19 feito pela FVS/AM, com base nas recomendações do Ministério da Saúde.

"O fato de tomar a vacina não significa que não deva continuar a seguir os protocolos sanitários. Usar máscara, álcool em gel, evitar aglomerações, só assim podemos passar por esse momento difícil", reforça Wilson Lima.

Novos leitos

De acordo com a FVS, a taxa de mortalidade no Amazonas atingiu um ponto de estabilidade e apresenta uma leve queda. A média de óbitos atualmente é de 86 casos por dia, sendo 20 no interior e 66 na capital.

Segundo o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, a queda é muito menor do que se esperava com as ações restritivas decretadas últimos dias, então a situação ainda é considerada crítica.

Na ocasião foram anunciados a implantação de mais 350 leitos, sendo 100 leitos de UTI e 250 clinicos nos próximos dias. Ainda este fim de semana, 61 leitos serão inaugurados no hospital Nilton Lins e 22 no Platão Araújo.

Veja Mais

Interior do AM recebe cilindros de oxigênio, insumos e medicamentos

Amazonenses tratados em outros estados aos poucos voltam a normalidade