Agências do INSS no Amazonas ficarão fechadas até o dia 7

As agências da Previdência Social no Estado do Amazonas vão permanecer fechadas até o dia 7 de fevereiro. Segundo o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), a medida se deu após decisão judicial que defendia a segurança sanitária da categoria.

Desde que foi estendido o período de quarentena definido pelo Decreto Estadual do Amazonas 43.303/2021, de 23 de janeiro, o INSS já havia suspendido o atendimento administrativo nas agências.

A decisão que atendeu o Mandado de Segurança Coletivo, pedido pela Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, afirma que a abertura das agências viola o direito líquido à saúde e à vida por aumentar o risco de contaminação dos peritos, dos segurados e dos familiares ao novo coronavírus.

Com isso, além dos reflexos do decreto estadual que restringe a circulação de pessoas, foi suspenso também o atendimento presencial por parte dos Peritos Médicos Federais lotados nas agências naquele Estado.

As perícias médicas e avaliações sociais agendadas no período de fechamento das agências podem ser remarcadas pela Central 135.

