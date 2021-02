Vídeo: aplicação incorreta de vacina em idosa é investigada em Manaus

Servidor responsável pela aplicação da vacina foi advertido | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta semana viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra uma senhora idosa sendo vacinada, porém, não é possível ver o líquido na seringa ou sequer notar o imunizante sendo injetado. O caso ocorreu em Manaus e a prefeitura informou que iniciou imediatamente uma apuração do caso.

De acordo com a prefeitura, o servidor responsável pela aplicação da vacina foi advertido, conforme estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Manaus, e reorientado a observar jeito correto do funcionamento do material a ser utilizado, assim como a aplicação.

Em contrapartida, ele relata que um defeito na seringa causou vazamento da dose aspirada. Segundo a Divisão de Imunização do município, por falha de fabricação, as seringas podem, eventualmente, ocasionar a perda de líquido, tanto pela borracha do êmbolo quanto pelo canhão de encaixe da agulha.

A Prefeitura de Manaus reafirma seu "compromisso de realizar todo o processo de imunização com transparência e urbanidade", razão pela qual todo o processo de vacinação já atendeu mais de 41,6 mil pessoas até às 16h desta quinta-feira (4) sem que problemas tenham ocorrido.

