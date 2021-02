Projeto oferece serviços de saúde gratuitos em Manaus

Manaus (AM) - Em meio a tantas notícias difíceis de serem recebidas há também aqueles que trazem um pouco de esperança nesse momento caótico em que vivemos. Iniciado e acolhido na Igreja Católica de Manaus, o projeto Vida Ativa surge para contribuir com atividades sociais de saúde para pessoas de todas as faixas etárias, principalmente para aquelas que não possuem condição financeira para o tratamento.

Em agosto de 2020, dentro da paróquia Santana no Hiléia, na Zona Centro-Oeste de Manaus, o projeto surgiu com o intuito de ajudar no combate ao novo coronavírus. “Devido a grande demanda de pessoas que não tinham acompanhamento psicológico devido ao isolamento social e também para aqueles que tiveram contato com o vírus e adquiriram sequelas no pulmão, o projeto surgiu para ajudar nesse objetivo, embora também atendamos casos não tão afetados por essa realidade”, afirmou Swamya Rafaela, idealizadora e coordenadora do Projeto Vida Ativa.

Mais do que assistência profissional, o projeto já atuou em outras linhas. “Para receber este auxílio, a única coisa que pedimos é a doação de um quilo de alimento não-perecível. Esses alimentos são organizados e doados para pessoas de baixa renda que precisam“, afirma Swamya.

O projeto no fim do ano passado também confeccionou máscaras. “Muita gente aderiu a esta iniciativa na época e doamos máscaras para os moradores da redondeza da Paróquia Santa Rita de Cássia”.

Instituto recolheu ano passado, máscaras e água para doação | Foto: Divulgação

Atualmente atendendo de forma on-line por conta das medidas sanitárias definidas pelo governador Wilson Lima, o projeto social conta com 20 profissionais de psicologia e 20 de fisioterapia. “Para nos contatar basta mandar uma mensagem para o número (92) 99454-6323 ou mandar uma mensagem no direct do instagram @vidaativamao.” Apesar da limitação de atender de forma on-line, o projeto quer expandir. “Em breve passaremos a atender de forma presencial com ajuda de estudantes de várias universidades privadas de Manaus na Área Missionária Santa Rita de Cássia, conjunto Ouro Verde, Zona Leste de Manaus. Pretendemos logo estender o projeto para outros bairros também”, afirmou a coordenadora do projeto

