Bairro Alvorada receberá iluminação com 662 pontos de LED

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), fiscalizou na manhã desta quinta-feira, 4/2, a instalação de 662 pontos de iluminação com lâmpada a LED, executada pela concessionária Manaus Luz, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste.

A revitalização vai beneficiar 92 ruas do bairro.

O trabalho faz parte do projeto “Ilumina Manaus” que, em cumprimento à determinação do prefeito David Almeida, vai garantir iluminação pública de qualidade em 100% da capital.

O vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, acompanhou os trabalhos das equipes e garantiu que em 100 dias toda a cidade de Manaus estará melhor iluminada com lâmpadas a LED.

” Nós temos equipes trabalhando 24 horas por dia, para que possamos cumprir a meta dentro do tempo estimado”,ressaltou Rotta.

Segundo o morador do bairro, Heroldo Linhares, nunca existiu esse tipo de trabalho em relação à iluminação pública na comunidade.

” É fundamental para nós que as luzes estejam acesas e funcionando perfeitamente, principalmente, em relação à nossa segurança “, disse.

Demais pontos

Do outro lado da cidade, com a implantação já concluída, após anos de iluminação pública precária, os moradores do conjunto Viver Melhor 2, na zona Norte, também já contam com lâmpadas a LED, instaladas em toda as vias da comunidade, além das grandes avenidas como Djalma Batista, Darcy Vargas, Coronel Teixeira, Itaúba, Presidente Kennedy, Torquato Tapajós, Turismo, Autaz Mirim, São Jorge, Constantino Nery, André Araújo, Cosme Ferreira, Pedro Teixeira, entre outras.

